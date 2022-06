Adriana García aseguró que van a ser próximo gobierno de la UNCuyo en el acto de cierre de campaña

La fórmula de Compromiso Universitario integrada por la candidata a rectora, Adriana García cómo el postulante a vicerrector Arturo Tascheret formaron parte del cierre de campaña que se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras, donde estuvieron representantes y candidatos de todos los claustros de todas las unidades académicas correspondientes.

La palabra de los candidatos

Al comenzar el encuentro que cerró la campaña del frente opositor Arturo Tascheret hizo un repaso de la recorrida que desarrollaron por las diferentes unidades académicas pertenecientes a la Universidad Nacional de Cuyo.

“Quienes están aquí sabemos que están trabajando para una Universidad que coincidimos que debe cambiar su rumbo. Adriana me pidió que comenzara yo porque ella está muy emocionada. Esperemos que nunca se nos pase la emoción de ser parte de la Universidad”, remarcó el postulante.

Por su parte, Adriana García enfatizó que comenzaron con la campaña el día 28 de abril. “Estamos a casi un mes de atravesar una campaña. No lo viví como campaña sinceramente. Caminamos la Universidad, quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón. Cada momento de exposición sea en las unidades académicas, en el debate fallido de Fadiunc, o en las emisiones radiales han estado presentes cada uno de ustedes. Les pedíamos que aporten con sus palabras qué es lo que están viendo en su institución, desde su lugar, desde su claustro, que deudas son las que tenemos con los docentes, así con los estudiantes, graduados, no docentes”, precisó.

García se refirió a los diferentes ejes de campaña, como es el de proponer la necesidad de defender y profundizar la autonomía de la UNCuyo de cualquier poder político y económico.

“Hemos vivido situaciones muy emotivas. Por eso les digo que esto no fue una campaña, fue el de encontrarnos con una Universidad que se está cayendo. En cada lugar algo se está perdiendo. La sustancia de la Casa de Estudios se está perdiendo”, opinó.

La profesional enfatizó que desde Compromiso Universitario, se empezó a debatir qué hacer con respecto a la UNCuyo. “No somos solamente Adriana y Arturo, somos un espacio de gente que integramos Compromiso Universitario. Sin lugar a dudas vamos a ser gobierno de la Universidad Nacional de Cuyo, es lo que sentimos, es lo que hemos vivido. En muchas unidades académicas no lo exteriorizan porque tienen miedo, muchos nos dicen por favor hagan algo con la Universidad”, detalló.

La candidata subrayó que Compromiso Universitario “no” puede permitir ninguna desigualdad social. “Ese no es el modelo de Universidad Nacional y Pública, como derecho humano. Esa expresión de que los últimos serán los primeros, es lo que debe ser el Compromiso Universitario. Hay que mirar a la persona que tenemos, si no miramos eso no es la Universidad que nosotros queremos”, remarcó.

La referente de esta lista justificó que a cada lugar que iban junto a Tascheret estaban acompañados por el respaldo de estudiantes, no docentes, docentes.”Siempre sentimos ese acompañamiento de Compromiso Universitario a lo largo de toda la campaña. Vienen las horas más decisivas y son las que tenemos que estar más alertas. Lo que se ha hecho ha sido impresionante. El Compromiso va ser con toda la Universidad Nacional de Cuyo. Esto no se termina, y tampoco se termina con llegar al Gobierno”, precisó.

Asimismo para Arturo Tascheret es necesario poder aprender y escuchar de la comunidad universitaria. “No hemos ido a exponer, hemos ido a dialogar, a tomar inquietudes. La Universidad es muy grande. En los lugares que no hemos podido llegar lo hemos hecho de manera virtual. Creemos que la comunidad universitaria es suficientemente sabia. El eje y lo principal son las personas que integran la Universidad Nacional de Cuyo”, finalizó