Adorni y Bullrich anticiparon que con la reforma del Código Penal se agravarán las condenas

Por primera vez, Argentina contará con AlertAR, un sistema nacional de alerta temprana que enviará avisos inmediatos a todos los teléfonos en una zona de emergencia, sin apps ni registros.



AlertAR reducirá tiempos de respuesta, ampliará la cobertura y reforzará la prevención… pic.twitter.com/OB5wDngNXi — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) December 1, 2025

Qué dijo Patricia Bullrich

Patricia Bullrich sostuvo que el nuevo Código Penal busca “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos; que la Justicia llegue a tiempo y que haya cumplimiento efectivo de las penas”.

Anticipó que el proyecto prevé el “agravamiento de las penas” y protegerá a quienes cumplen tareas fundamentales como el ámbito educativo, los chicos en las escuelas y las personas mayores.

Destacó que incorpora la figura de conducción imprudente -reclamo histórico de Madres del Dolor-, el abuso de armas y el concepto de legítima defensa, donde “la presunción va a estar siempre a favor de quién se defiende”.

Y aseguró que “las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento” y que, como consecuencia de las innovaciones, “82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”.

Adorni y Bullrich también anunciaron el lanzamiento del Sistema de Alerta Temprana (ALERTAR), que notificará en tiempo real a la población ante desastres naturales, emergencias meteorológicas y advertencias de seguridad pública.

Con una inversión de 12.000 millones de pesos del FSU, permitirá enviar un mismo mensaje a todos los dispositivos móviles del área afectada, garantizando privacidad y anonimato, informó el Gobierno en un comunicado.