Adolfo Bermejo: el maipucino que batió récord de votos en el PJ y cierra 43 años de pulseadas políticas

Los tres candidatos. El peronista Adolfo Bermejo, la izquierdista Noelia Barbeito y el radical Alfredo Cornejo, en el debate de Canal 7. En el 2015 Adolfo Bermejo cosechó el 41% de los votos, pero no le alcanzó para ganarle a Alfredo Cornejo, que con el frente Cambia Mendoza traccionó sufragios de varios partidos.

Pese a todos esos laureles, en las últimas dos elecciones no apareció en ninguna lista de candidatos y eso explica que este miércoles haya dejado la banca de Diputado Nacional

-Después de 43 años de vivir y respirar política ¿este es su retiro?

-Ya tengo edad de jubilarme, pero a la vez me acabo de recibir de licenciado en Administración Pública, así es que para ser sincero creo que no voy a tener cargos pero voy a estar para colaborar en lo que se necesite en Maipú y en el partido. Es tiempo de parar la pelota y disfrutar de mis nietos, va a nacer la sexta nieta en febrero y siento que quiero dedicarles el tiempo que por estar en gestión no le pude dar a mis hijos.

-¿No es una falta de reconocimiento a su experiencia que usted no haya sido candidato a nada?

-Me ofrecieron y no quise. Nosotros tenemos que apostar a la renovación de verdad y tenemos cuadros políticos para hacerlo. Yo voy a ayudar como hago con la gestión en Maipú, acá tengo mucho diálogo con los directores y Matías (Stevanato) les ha bajado línea de que estén atentos a lo que les pueda pedir, porque yo ando por la calle y la gente viene y me hace reclamos o sugerencias que hay que escuchar.

"Milei está exacerbado y viene por el PJ"

Desde su banca de diputado nacional Bermejo batalló contra varios DNU del presidente Javier Milei (en los caso de las vetadas leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría). Asume que del libertario lo distancia fundamentalmente una opuesta concepción del rol del Estado: "No se trata de un Estado más grande o más chico, el Estado debe estar presente para el ciudadano que lo necesite".

Martin Aveiro-Liliana Paponet-Adolfo Bermejo.jpg Adolfo Bermejo dejó este miércoles su banca en la Cámara de Diputados, como lo hizo también Liliana Paponet. El PJ que renovaba dos bancas sólo logró una, la que ganó Emir Félix.

-¿Cómo cree que serán los dos años que restan de la gestión de Milei?

-El país que viene es complicado. El presidente está exacerbado con el triunfo electoral y eso configura un cuadro peligroso. Desde lo político ya dinamitó el PRO y aniquiló a la UCR. Ahora viene por nosotros y ahí tiene que aparecer la inteligencia del PJ para consolidarse como la única trinchera de oposición que existe.

Es preocupante que Milei diga cosas que no se cumplen, como es el caso del salvataje económico que vendió, y que la oposición no se encargue de desenmascarar todo eso.

En el Congreso yo integré la Comisión de Asuntos Municipales y la situación de las intendencias es crítica, porque cuando la recaudación cae son las comunas las que más lo sufren y a la par esa es la primera puerta que golpean los vecinos cuando la economía se derrumba.

"El acuerdo entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza fue sólo electoral"

Adolfo Bermejo no sólo construyó la candidatura de su hermano Alejandro, que lo sucedió en la intendencia. También gestó la de Matías Stevanato (que atraviesa su segundo mandato) y el éxito de haber encontrado cómo asegurarse la continuidad del gobierno en Maipú lo pone en el rol de estratega.

Alejandro y Adolfo Bermejo (1).jpg Tras 12 años de intendencia, Adolfo Bermejo dejó la comuna en manos de su hermano Alejandro, quien falleció en mayo del 2023.

Desde esa visión no titubea cuando responde que la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza "es sólo electoral, nada garantiza que de ahí salgan beneficios para los mendocinos".

-¿Usted cree que a Alfredo Cornejo le va a costar sostener la convivencia con sus socios libertarios?

-Cornejo tiene la habilidad de lograr acuerdos que benefician a su espacio o su partido. Lo hizo con Néstor (Kirchner), con Macri, con Massa en el 2015. Tejer sociedades para salvarse es lo que mejor sabe hacer, ahora eso no beneficia al mendocino.

Cuando los mendocinos comiencen a ver que, aun siendo socios, el gobierno nacional no le libera recursos a la provincia, ese acuerdo va a empezar a crujir y el oficialismo estará obligado a demostrar de qué lado está: si sostiene ese acuerdo a costo del perjuicio de los mendocinos o si defiende los intereses del vecino.

Cornejo Petri y Correa Llano en el bunker Para Adolfo Bermejo, la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza es sólo electoral y empezará a crujir en breve.

El futuro de Stevanato y quién podría ser el sucesor en Maipú

Por la ley vigente, en el 2027 el intendente Matías Stevanato ya no podrá reelegirse en su cargo y eso le dispara al PJ la urgencia de encontrar un sucesor, pero a la vez la buena valoración de su gestión lo pone al maipucino en carrera para dar batalla por la gobernación.

Matías Stevanato Maipú Adolfo Bermejo.jpg Matías Stevanato es para Bermejo el mejor candidato a gobernador que tiene el PJ.

-Desdoblar las elecciones de concejales para febrero próximo fue una estrategia de intendentes como Matías Stevanato para escapar del huracán de Milei. Si el PJ gana en Maipú, ¿eso también le sirve para posicionarse y pensar en la Casa de Gobierno?

-En varias elecciones legislativas hemos perdido y sin embargo siempre ganamos las elecciones de intendente. Yo creo que esta vez vamos a tener el respaldo de los vecinos. Se podría decir que la estrategia para sostenernos fue siempre mostrar buenas gestiones y Matías ha continuado con esa línea de gobierno. Yo estoy convencido de que Stevanato es el mejor candidato a la gobernación.

-¿Y hay semillero para buscar sucederlo en la intendencia?

-Sí, claro. Podría nombrarte a un puñado: Yamila Cerezo, la presidenta del Concejo Deliberante, Careli Bermejo, la hija de Alejandro, también viene haciendo una carrera interesante; y en ese pelotón están los hermanos Gustavo y Federico Aroma, el legislador Juan Pablo Gulino.

También Matías Monte, que fue funcionario de la comuna; o Javier García, que es el hijo del ex intendente Francisco "Chiqui" García.

-¿Por qué el PJ mendocino tiene la capacidad de sostenerse en las comunas que gobierna pero no logra ganar una elección provincial desde el 2011?

-Porque nos falta tener más diálogo entre nosotros y poder contarle al mendocino qué vamos a hacer si llegamos a Casa de Gobierno. Fijate esta campaña que pasó, nos dedicamos a decir que le vamos a poner un límite a Milei y no llevamos propuestas que seduzcan al mendocino. Eso nos valió perder una banca en la Cámara de Diputados.

-A la hora del retiro es inevitable el balance, ¿qué le dio y qué le quitó la política?

-Me dio grandes amigos más allá de los de mi partido. Puedo decir que soy amigo de Juan Carlos Jaliff, Laura Montero, Julio Cobos, Mario Abed, Ulpiano Suárez, Ernesto Sanz y "Viti" Fayad, todos del radicalismo, pero también de Omar De Marchi, entre otros tantos.

Me quitó mucho tiempo que me hubiese gustado darles a mis hijos y a la familia. Yo me quedé viudo con 30 años y con tres hijos y después volví a casarme y tuve dos hijos más, y siento que pude darles más tiempo, por eso ahora pretendo disfrutar con mis nietos.