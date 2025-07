Acuerdo con los libertarios: la UCR no deja de enviar guiños, la afiliación de Casado se frenó y hay plan B

En la política, como en el inicio de una relación romántica, no sólo son importantes las intenciones, se podría decir que tienen más relevancia los gestos. Eso es lo que tienen bien claro en la UCR mendocina que por estos días, en medio de las negociaciones para definir si se alían o no con La Libertad Avanza, no deja de enviarle gestos a Javier Milei para demostrarle que son confiables a dos semanas de tener que definir si unifican las elecciones o no.