Reapareció Righi en el armado de un nuevo frente con Difonso y parte de La Unión Mendocina

Mosso opinión - Difonso o Cornejo.JPG El planteo de Jorge Difonso en las calles de Mendoza, de cara a las próximas elecciones.

La primera foto fuerte de esta reversión de LAUM se conoció esta semana. En esa reunión se acordó un nuevo encuentro, más amplio, con participación de dirigentes de todos los departamentos. Será el viernes 11 en el Círculo de Periodistas.

Nuevo frente político con Righi adentro

El ex intendente peronista, que hoy no ostenta un cargo político y está abocado a la actividad privada, aseguró a Diario UNO que la intención de este nuevo frente opositor es unir a dirigentes de diferentes espacios que pongan por delante los intereses de cada una de las regiones de Mendoza y la provincia en sí, “cosa que hoy no existe”.

Roberto Righi no es el único peronista que está trabajando en el armado de este nuevo frente, pero no deja de llamar la atención su alejamiento de la conducción actual del Partido Justicialista que está en manos de Emir Félix y los intendentes.

“Yo soy peronista y tengo buena relación con el Justicialismo. Soy amigo de Emir, de Matías (Stevanatto)”, pero… hoy “me vuelve loco que se conforme un frente que pueda discutir los problemas de la provincia y que pueda ser gobierno. Eso, más que lo nacional, más que todo”.

felix-righi-aveirojpg.webp Otros tiempos. Roberto Righi, Emir Félix y Martín Aveiro en sus épocas de intendentes peronistas.

Y cree que eso solo puede lograrse con un frente bien amplio que una a “todos los que más o menos tengan una visión de provincia basada en el desarrollo, el progresismo, el trabajo”.

En la última reunión, de hecho, estuvieron también dirigentes radicales, del Partido de los Jubilados, de Unidad Popular. “Esta es una época distinta en la que no tenemos que quedarnos enfrascados sino abrirnos y ver más allá”, agregó Righi.

Los que por lo pronto están fuera son el PRO y el Partido Demócrata pero nada está cerrado, agregó Marcos Quattrini desde la Coalición Cívica. “Nos estamos rearmando. Sumando nuevos espacios. La idea es priorizar Mendoza. Ese es el gran desafío”, afirmó.

Como dijo Roberto Righi, la idea es que sea un frente lo más amplio posible y con él enfrentar la propuesta electoral, tanto local como nacional, que presente el oficialismo de Alfredo Cornejo.