A los 40 años de democracia hay que honrarlos con el voto

El hartazgo, el enojo, la desilusión y el pesimismo son entendibles. Esos estados de ánimo son los que sin dudas influyen en mucha gente que decide no votar, ni siquiera en blanco. Directamente la decisión es no presentarse a emitir el sufragio. Está bien, se re entiende. ¿Pero no es mejor votar?, ¿no es mejor ejercer ese sagrado derecho de elegir y, de ese modo, con el voto, expresarse? ¡Es un derecho que tenemos desde hace 40 años en forma ininterrumpida! No debería ser resignado tan fácilmente.