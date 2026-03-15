A 20 legisladores radicales se les acaba el mandato y todos buscan seguir en el Estado

Andrés Lombardi.jpg Al despacho del presidente de la Cámara de Diputados y presidente de la UCR, Andrés Lombardi, ya llegaron varios de sus correligionarios a los que se les termina el mandato y están preocupados por conseguir un cargo en el que recalar.

Muchos ya sacan cuentas y no les cierran los números

Claro está que a varios las cuentas no les dan. Cuando comparan lo que ganaban en los puestos que tenían previamente a llegar a la Legislatura con las dietas que cobran ahora, se desesperan aún más.

A eso se suma que esos legisladores que no tienen reelección y que no lograron entrar en las listas de candidatos de las últimas elecciones, saben que en el Estado mendocino hay un puñado de cargos por cubrir y parecen dispuestos a dar una lucha cuerpo a cuerpo por quedarse ahí.

Un ejemplo son los 3 cargos que dejaron en julio pasado los dirigentes de Libres del Sur que se fueron de Cambia Mendoza para aliarse con el Partido Verde. Se trata de la Dirección General de Desarrollo Comunitario, que comandaba Ernesto Mancinelli; el cargo de director de Derechos Humanos que ejerció Alejandro Verón y la Dirección de Género y Diversidad, que estaba en manos de Belén Bobba.

Libres del Sur renunciaron los funcionarios Entre las apetencias de los legisladores salientes están los tres cargos que dejaron vacantes los ex socios de Libres del Sur.

Tras la renuncia de esos dirigentes, esas direcciones quedaron acéfalas y allí no se nombró a nadie sino que continuaron bajo el comando de Santiago Suarez, el hermano del intendente de Ciudad que es jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Otro lugar apetecible es la dirección del Ente de Movilidad Provincial, el EMOP, cuyo ex presidente, Jorge Teves, renunció el año pasado luego de que diera positivo en un control de alcoholemia mientras manejaba. En febrero el Gobierno llamó a un concurso para cubrir ese cargo, y al parecer hay algunos correligionarios interesadísimos en rendir por quedarse con ese puesto.

La última palabra de quiénes podrían ocupar esos cargos obviamente la tiene el gobernador Alfredo Cornejo, por lo que todos están atentos a los movimientos que pudieran darse en las próximas semanas, ya que esas designaciones no deberían dilatarse demasiado en el tiempo.

"No vamos a incrementar la cantidad de funcionarios que en promedio venimos manteniendo en las últimas tres gestiones", aseguró escuetamente uno de los dirigentes de la mesa chica de Cornejo. Esa misma fuente asumió que en su primera gobernación Cornejo dejó Casa de Gobierno con 285 funcionarios, esa cifra creció a 320 en la gestión de Rodolfo Suarez y actualmente la cifra se mantiene en 325.

Quiénes son los diputados radicales que se van y quiénes se reubicaron

"Varios están preocupados es cierto, pero hay que decir que algunos ya tienen cargos en el Estado al que podrían volver cuando se les termine el mandato en abril y otros que lograron reelección o vuelven a sus comunas como concejales. La política es así, a veces te da y otras te quita", filosofan puertas adentro de la Legislatura.

camara de diputados mendoza presupuesto Del bloque radical de la Cámara de Diputados se van a fines de abril 11 legisladores, de los cuales algunos fueron reelectos en otras cámaras o concejos deliberantes y otros tantos ya buscan un cargo en el que terminar la gestión. Foto: Cámara de Diputados

Y es claro que la situación de los 11 diputados del radicalismo a los que se les termina el mandato, no es la misma.

En el listado de los diputados a los que se les termina el mandato figuran:

Cecilia Rodríguez Jorge López Evelin Pérez Mauricio Di Césare Daniel Llaver Claudia Salas Giuliana Díaz Ricardo Tribiño Flavia Dalmau Gisela Valdez José Manuel Vilches

Pero no todos ellos quedarían desocupados el 1 de mayo cuando se renueven las autoridades legislativas.

Cecilia Rodríguez y Ricardo Tribiño volverán a ser concejales en las comunas de las que partieron, es decir de Ciudad y Godoy Cruz respectivamente. Mientras, la guaymallina Evelin Pérez fue electa senadora provincial por lo que sólo tendrá que saltar de una cámara a la otra.

En tanto, Daniel Llaver logró ser reelecto y tendrá un mandato más en Diputados.

De los que quedan -según los datos que manejan en la misma Legislatura- Claudia Salas y Mauricio Di Césare tienen cargos en la Dirección General de Escuelas, mientras que José Manuel Vilches también tendría un cargo en el Poder Judicial.

La sanrafaelina Gisela Valdez también llega al final de su mandato, pero podría regresar a su cargo en Turismo que cumplía en el Centro de Congresos y Exposiciones de su comuna.

Por su lado el lavallino Jorge López fue uno de los que rindieron en el concurso por el cargo de director del EMOP para el que cumpliría con los requisitos del perfil buscado.

Por tanto los diputados que quedarían boyando serían la maipucina Giuliana Díaz, quien es presidenta de la liga de fútbol femenino y la tunuyanina Flavia Dalmau, que antes de asumir tenía un cargo en el Instituto de Desarrollo Rural.

Los senadores también buscan su lugar en el Estado

camara de senadores de mendoza De los senadores radicales a 9 se les termina el mandato. De ellos 2 lograron la reelección, otros volverán a sus cargos de base y otros buscan un cargo en donde recalar. Foto. Senado de Mendoza

El 30 de abril también dejan el Senado 9 radicales:

Alejandro Diumenjo Ángela Floridia Claudia Najul Fernanda Sabadín Mario Ana Martín Kerchner Mariana Zlobec Abel Freidemberg Jésica Laferte

Sin embargo, Martín Kerchner y Jésica Laferte lograron la reelección y se quedan en sus bancas, mientras que Fernanda Sabadín tiene un cargo en el Ministerio de Salud: antes de llegar a la Legislatura era la directora del hospital de Maipú, Diego Paroissien.

Ángela Floridia tiene un cargo en la Cámara de Diputados al que accedió cuando presidió esa cámara su pareja, Néstor Parés; y su par Mariana Zlobec podría volver a la comuna de Godoy Cruz, de donde surgió o recalar en el Ministerio de Educación, por su cercanía política con Tadeo García Zalazar.

Mario Ana fue electo concejal en Junín.

Líbero quedaría Alejandro Diumenjo, mientras que Claudia Najul y Abel Freidemberg estarían cercanos a la jubilación.