Volvía de una fiesta en el baúl de un auto y salió volando del vehículo en movimiento.

El joven, como acción solidaria, le ofrece a su compañero llevarlo a su casa pero uno de los acompañantes que iba a dentro del rodado le advierte diciendo: "No hay lugar adentro". Sin embargo, el muchacho que iba a pie no mostró importancia a ese detalle por lo que manifestó: "No importa, abrí el baúl".

Según informaron los medios locales, una vez que todos los jóvenes se acomodaron dentro del vehículo dejaron la puerta del baúl abierta y el auto arrancó. Una vez en movimiento el rodado agarró un pozo y los pasajeros que iban en la parte trasera del porta equipaje salieron despedidos y uno de ellos se golpeó la cabeza contra el asfalto.

El conductor y dueño del vehículo manifestó a los medio de comunicación: "Quise ayudar a un amigo que venía caminando, se subieron en el baúl y agarré un pozo y volaron. Se desmayó arriba del vehículo y cayó de cabeza".

Una vez que llegó la ambulancia al lugar el joven presentó fuertes lesiones, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde hasta ahora permanece internado con heridas de gravedad.

Por otro lado, personal de Tránsito y la Policía de la Comisaría Segunda tuvo que secuestrar el vehículo involucrado luego de que el conductor del rodado diera positivo en el test de alcoholemia.