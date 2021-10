"Viste que te encontré, hija de p..." y disparó: el crudo relato de la hija que vio todo

"Esperamos que le den perpetua porque es lo que le corresponde según el Código Penal", expresó Sofía Ibarra, hija de la víctima y del acusado por el femicidio.

"También esperamos que se investiguen todas las irregularidades que hubo en la causa. Porque si eso se hubiese hecho mejor, quizás mi mamá no estaría muerta. Ella había hecho perimetrales y había pedido que le saquen el arma con la que la mató", relató Sofía. Y es que Beba Rodríguez había denunciado tres veces a Ibarra por violencia de género, además de la acción civil que había iniciado el mismo año del femicidio y en la que declaraba que se iba de la casa por "inconvivencia".

ibarra femicida beba rodriguez.jpg Hugo Ibarra, acusado por el femicidio de Beba Rodríguez, quien lo había denunciado tres veces por violencia de género

A principios de mayo de 2019 le otorgaron la restricción perimetral ya que Ibarra "la hostigaba fuera del trabajo y la seguía por todos lados", agregó la hija.

Sofía, de 26 años, reveló tener planes para cambiar su apellido actual por el de su madre y describió los momentos previos al juicio oral como "un momento de mucha ansiedad".

"Junto a mi hermana en estos últimos días nos empezó a ganar el nerviosismo porque nos damos cuenta de que nos vamos a enfrentar al hombre que mató a mi mamá", relató la joven.

A su vez, contó que sus padres estuvieron casados durante 28 años hasta que se separaron en noviembre del 2019 por decisión de su madre ya que él le era infiel.

"Mi mamá siempre me dijo que el día que se separen, él la iba a matar", reconoció Sofía y agregó, dolida: "Subestimé a mi mamá cuando me dijo eso. Esto no fue gradual, él siempre fue así y no lo pude ver."

"Beba", como la llamaban todos sus conocidos, trabajaba como radio operadora en el Hospital Municipal de Marcos Paz, al tiempo que Ibarra era un policía jubilado de la policía bonaerense que, según la acusación, "la triplicaba en ingresos" y por ello sentía que "tenía poder sobre ella".

"Yo crecí con esa violencia y me parecía normal. Me costó mucho darme cuenta. Él siempre fue un tipo muy frío y cínico. No siempre fue violencia física. Había un maltrato psicológico y económico muy grande", agregó la joven.

Tras el hecho y la posterior detención de Ibarra, Sofia consideró que la condición de expolicía de su padre hizo que gozara de privilegios durante su estadía en prisión ya que inicialmente permaneció alojado en la misma comisaría en la que trabajó durante 20 años.

"Hasta hace poco su línea telefónica continuaba en uso. Con mi hermana ejercimos mucha presión para detener esas situaciones", declaró la joven.

Finalmente, Ibarra fue trasladado a la Unidad 35 de Magdalena, donde permanece alojado actualmente.

Sobre el estado emocional de la familia, Sofía comentó que tanto su hermana como su prima atravesaron una "etapa de depresión muy grande".

hijas beba rodriguez femicidio.jpg Las hijas de Beba Rodríguez vieron cómo su padre asesinaba a su madre. Piden justicia por el femicidio

"Lo que hemos pasado este tiempo ha sido durísimo. Él mató a mi mamá en el cumpleaños de quince de mi prima. Durante el último tiempo, ella y mi hermana sufrieron una etapa de depresión muy grande", aseguró.

El crimen ocurrió la noche del 18 de mayo de 2019, en el cruce de avenida Rivadavia y Feijoo de Marcos Paz, cuando "Beba" Rodríguez participaba del festejo del cumpleaños de 15 de su sobrina en el salón "Peto Eventos" y su exesposo apareció en el lugar y comenzó a discutir con ella.

Según las fuentes, en esas circunstancias, la mujer recibió un disparo en la cabeza efectuado a corta distancia y que le provocó la muerte en el acto.

De acuerdo al relato de Sofía, durante la discusión, su padre le dijo a su madre: "Viste que te encontré, hija de p...", y luego le disparó en la cabeza.

Luego del ataque, el sospechoso intentó escapar y eludió a la seguridad privada del salón, pero finalmente fue reducido por los mozos del lugar en una casaquinta ubicada a pocos metros.

Por Ian Werbin, para Télam