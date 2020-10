"Lo mataron al chofer. Por Dios. Acá está tirado. No hay ningún policía. Alguien que ayude por favor. El muchacho está tirado acá", aseguró un testigo, muy agitado, minutos después del crimen del chofer del colectivo de la línea 218.

Otro testigo, con su celular, filmó en un video los momentos posteriores al asesinato. En las imágenes (muy fuertes) registra el estado en el que quedó la víctima, Pablo Flores, tras el ataque que personas efectuaron desde un automóvil, directo a su cabeza.

En el video se ven vidrios rotos, algo del cuerpo del joven, aún en su asiento, y manchas de sangre.

El crimen del chofer del colectivo se produjo alrededor de las 22 del jueves en el kilómetro 38 de la Ruta 3, a la altura del Barrio San Javier, cuando el colectivero realizaba su habitual recorrido nocturno.

Testigo de la muerte del colectivero: "Acaban de matar al chofer"

De acuerdo con el relato de pasajeros, una persona bajó desde un automóvil y aprovechó la parada que hizo el transporte para dispararle varios tiros directamente a la cabeza.

Según trascendió, el colectivero manejaba el interno 75 de la empresa Almafuerte y al recibir el ataque a balazos que le provocó la muerte el colectivo chocó contra un árbol, aunque las personas que iban arriba no sufrieron heridas.

"No hubo robo, no hubo discusión, nada de por medio, lo mataron y punto", afirmó el chofer Mariano Mandato en diálogo con el programa Ruleta Rusa, que conduce por Nancy Pazos por la Rock and Pop.

asesinaron chofer la matanza.jpg VIDEO imágenes fuertes: crimen del chofer de colectivo Pablo Flores en La Matanza

Además, confirmó que Pablo Flores, de 37 años murió en el acto, y dejó a su esposa con dos hijos: "La única explicación sería que los agresores jugaban al tiro al blanco".