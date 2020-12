Desde la Unidad de Pronta Atención del barrio Los Hornos salieron a negar el abuso y manifestaron que el enfermero fue agredido por poner mal una vacuna pero los familiares de la joven ratificaron el delito ocurrido este último sábado.

Brutal golpiza a enfermero acusado de abuso sexual

La joven contó en las redes sociales lo ocurrido y manifestó: "Pude escaparme, pero ¿qué hubiera pasado si me desmayaba dentro del consultorio con este degenerado? No sé qué es lo que me aplicó, no sé si me quiso dormir", aseguró en un posteo.

En las cámaras de seguridad se ve a la joven que sale corriendo del consultorio y que cae en la entrada del centro médico, mientras algunas personas intentaban auxiliarla.