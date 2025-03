Llamativamente, pasadas las 7 de la mañana ninguno de los dos grupos quería hacer una denuncia.

"Todavía hay nerviosismo, porque se gritan cosas entre ellos. No han roto las instalaciones (la pelea fue afuera de la hamburguesería) y el tráfico no está afectado. Aún no hay detenidos", precisó el periodista Pablo Gamba.

incidentes mcdonalds terminal 2.jpg La jornada arrancó movida en la Terminal de Mendoza. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil.

La pelea se produjo dentro de la playa de estacionamiento, y se investiga el motivo que inició la batahola.