Una mujer que iba en moto murió al ser alcanzada por un rayo en medio de una fuerte tormenta eléctrica
La violenta tormenta eléctrica terminó en tragedia al impactar un rayo sobre una moto, causando el fallecimiento de una mujer
La víctima fue identificada como Karina Giselle Lator, quien residía en el barrio Caaby Guazú de la localidad correntina de Concepción del Yaguareté Corá y era madre de dos hijos menores de edad.
La tragedia de la mujer en Corrientes: cómo sucedió el hecho
El tragedia sucedió el pasado viernes sobre la Ruta Provincial N° 6, a unos 300 metros del acceso principal a la localidad.
Karina viajaba como acompañante en una moto conducida por su pareja, Alejandro Fernández (34 años), con dirección a su casa.
Un móvil de la Comisaría local, apostado en la zona bajo el mando del sargento Gustavo Cocio, presenció el momento en que una intensa descarga eléctrica cayó desde el cielo sobre la arteria por la que circulaba la pareja. Inmediatamente después del fuerte estruendo, ambos ocupantes cayeron sobre el asfalto.
Asistencia e investigación judicial por la tragedia de la mujer
Los efectivos policiales acudieron de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios. Al constatar que la mujer no respondía y que el hombre presentaba signos vitales, solicitaron una ambulancia del hospital local. En el centro de salud, el médico de guardia confirmó el deceso de Karina Lator.
Por su parte, Fernández sobrevivió a la descarga eléctrica por la tormenta, pero debió ser derivado al Hospital María Auxiliadora de Saladas para someterse a estudios de mayor complejidad debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
La causa del accidente quedó bajo la órbita del fiscal de Santa Rosa, Daniel Lezcano, quien inició actuaciones bajo la carátula de “De oficio P/Sup. Muerte por causa dudosa” y ordenó la autopsia correspondiente para determinar con precisión científica la causa fehaciente del fallecimiento.
En pocas palabras
- Tragedia en Corrientes: Una mujer de 31 años murió y su pareja resultó herida al ser alcanzados por un rayo.
- Circunstancias del hecho: Ocurrió mientras se desplazaban en moto durante una intensa tormenta eléctrica en la Ruta Provincial N° 6.
- Investigación en curso: La justicia investiga la muerte y analiza si las lesiones del hombre se deben a la descarga eléctrica.