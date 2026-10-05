Una mujer que iba en moto murió al ser alcanzada por un rayo en medio de una fuerte tormenta eléctrica

Karina viajaba como acompañante en una moto conducida por su pareja, Alejandro Fernández (34 años), con dirección a su casa.

Un móvil de la Comisaría local, apostado en la zona bajo el mando del sargento Gustavo Cocio, presenció el momento en que una intensa descarga eléctrica cayó desde el cielo sobre la arteria por la que circulaba la pareja. Inmediatamente después del fuerte estruendo, ambos ocupantes cayeron sobre el asfalto.

Asistencia e investigación judicial por la tragedia de la mujer

Los efectivos policiales acudieron de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios. Al constatar que la mujer no respondía y que el hombre presentaba signos vitales, solicitaron una ambulancia del hospital local. En el centro de salud, el médico de guardia confirmó el deceso de Karina Lator.

Por su parte, Fernández sobrevivió a la descarga eléctrica por la tormenta, pero debió ser derivado al Hospital María Auxiliadora de Saladas para someterse a estudios de mayor complejidad debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La causa del accidente quedó bajo la órbita del fiscal de Santa Rosa, Daniel Lezcano, quien inició actuaciones bajo la carátula de “De oficio P/Sup. Muerte por causa dudosa” y ordenó la autopsia correspondiente para determinar con precisión científica la causa fehaciente del fallecimiento.