Una mujer murió atropellada por un micro en un accidente en Godoy Cruz

Una mujer de 54 años murió en la mañana de este martes luego de ser atropellada por un micro en Godoy Cruz. Hasta el lugar del accidente llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado y los médicos constataron la muerte de la víctima.
El accidente ocurrió alrededor de las 9.20 de este martes en el cruce de calles Paso de los Andes y Armani, en Godoy Cruz.
Según indicaron, el chofer del micro, un joven de 28 años, circulaba por calle Armani hacia el este y al girar al norte para tomar Paso de los Andes embistió a la mujer que cruzaba esa calle.
Varias personas que fueron testigos del accidente llamaron al 911 para pedir la asistencia médica para la víctima.
La víctima había quedado tendida en el suelo y varias personas se acercaron para ayudarla, pero no reaccionaba. Primero llegó la Policía y fueron los efectivos quienes comenzaron con maniobras de reanimación.
Al llegar los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado continuaron con las maniobras, pero tras varios minutos confirmaron estaba sin signos vitales. Señalaron que tenía una fractura en uno de sus brazos, además de otros golpes que le provocaron la muerte.
Al conductor del micro le hicieron un test de alcoholemia luego del accidente, el cual dio negativo como resultado.