Una mendocina salvó a su hijo de un robo al enfrentar a los ladrones con un florero

barrio gráfico.jpg En el Barrio Gráfico dicen que la inseguridad está en alza. Imagen ilustrativa.

Cómo enfrentar al crimen con un florero

María recordó: "Justamente yo estaba arreglando unas plantas en la parte delantera de mi casa, por eso tenía un florero en la mano".

Con ese insólito elemento, ella empezó a golpear fuerte el portón y gritó que tenía un arma e iba a salir para enfrentar a los atacantes. Ante eso, los ladrones decidieron huir.

María precisó que en 2023 otros delincuentes sí tuvieron éxito y le sacaron el celular a su hijo. "Nos están robando hasta los pestillos de las puertas y sorprenden a los chicos que van a la escuela", lamentó.

En la misma línea, otro vecino que reside en la zona, Gonzalo Casas, le contó a la periodista Silvia Santos (Canal 7) que por aquellas esquinas "suena la alarma comunitaria, pero falta presencia policial".

"Antes de este hecho con el hijo de María había un control a cuatro cuadras de acá y un helicóptero policial circulando. Pero no alcanza. Es más: a 100 metros de aquí está la sede central de Policía Científica, y no obstante falta presencia. El domingo pasado salí a andar en bici y me quisieron asaltar. Y ya me robaron una moto", relató.

