Una gran humareda en la Galería Tonsa causó alarma en pleno centro mendocino

Alrededor de las 11 de este jueves, una enorme columna de humo comenzó a salir de un local ubicado en el ingreso a la Galería Tonsa, sobre calle San Martín casi calle Catamarca, de Capital, e inmediatamente llamaron al 911 para pedir la asistencia de Bomberos, ya que pensaron que era un incendio.

galeria tonsa.jpg

También intervino personal de Capital, quienes decidieron hacer una evacuación parcial del edificio hasta asegurarse que estuviese todo controlado y que no hubiese riesgos para nadie.

Al llegar Bomberos del Cuartel Central, constataron que no era un incendio, sino que fue el recalentamiento de un horno que no tenía en condiciones la salida del calor, por lo que produjo mucho humo, pero no fuego.

Embed

Además, constataron que no hubo daños y que no corrían peligros los demás comercios ni el edificio, por lo que todos pudieron regresar a sus locales y viviendas.