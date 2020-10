Un niño que desapareció de su casa en Maipú fue hallado en el Shopping

Un audio, una foto y un número de teléfono se viralizaron en la tarde de viernes para difundir la desaparición de un niño en una casa de Maipú. El chico fue identificado como B.A. y según cuenta en el audio, quien sería su padre: habría salido a buscar a su perrita y no regresó a casa. "Yo vengo llegando de trabajar, mi esposa no sabe qué pasó. Estaba en el patio, salió a la calle y ahora lo estamos buscando, no aparece".