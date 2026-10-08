Un motociclista murió tras un accidente en solitario en Palmira

Según la información suministrada por el Ministerio de Seguridad, minutos antes de la medianoche el hombre de 53 años circulaba en una moto de 600 cilindradas por carril Chimbas en dirección al norte, a la altura de Palmira.

El hombre estaba muerto cuando la Policía llegó al lugar del accidente. Foto: ilustrativa

Al llegar al inicio de una rotonda, todo parece indicar que el motociclista impactó contra un cordón, perdió el dominio del rodado y terminó impactando el guardarraíl. El conductor quedó tendido en la calzada, mientras que el vehículo cayó en el canal ubicado en el centro de la rotonda.