Un motociclista perdió la vida en las últimas horas del miércoles luego de protagonizar un accidente vial en solitario en el Este provincial. La moto del hombre terminó cayendo a un canal de riego y la víctima sufrió graves lesiones.
Un motociclista murió tras un accidente en solitario en Palmira
La primera reconstrucción del accidente es que el motociclista impactó contra un cordón, perdió el dominio del rodado y terminó impactando el guardarraíl
Según la información suministrada por el Ministerio de Seguridad, minutos antes de la medianoche el hombre de 53 años circulaba en una moto de 600 cilindradas por carril Chimbas en dirección al norte, a la altura de Palmira.
Al llegar al inicio de una rotonda, todo parece indicar que el motociclista impactó contra un cordón, perdió el dominio del rodado y terminó impactando el guardarraíl. El conductor quedó tendido en la calzada, mientras que el vehículo cayó en el canal ubicado en el centro de la rotonda.
Cuando llegó personal policial al lugar del accidente, la víctima ya no tenía signos vitales. Policía Científica trabajó en el teatro de los hechos para terminar de reconstruir la mecánica del trágico siniestro.
En pocas palabras
- Accidente fatal: un motociclista murió tras un siniestro vial en solitario en Palmira.
- Detalles del siniestro: el conductor, de 53 años, habría impactado contra un cordón y caído a un canal de riego.
- Investigación en curso: Policía Científica trabaja para reconstruir la mecánica del trágico accidente.