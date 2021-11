Un joven fue apuñalado en el cuello durante un intento de robo

El hecho se registró cerca de la medianoche del sábado en el cruce de Besares entre Miguel Cané y Almirante Brown, en jurisdicción del mencionado distrito de la zona norte del Gran Buenos Aires.

Fuentes policiales informaron a Télam que el incidente se originó cuando la víctima, identificada como Matías Ezequiel Pettiñani, de 21 años, había ido a buscar a la parada de colectivos a su cuñada por pedido de su suegro.

Al encontrarse, ambos comenzaron a caminar y un delincuente que apareció en el lugar les exigió la entrega de dinero.

Según las fuentes, el asaltante comenzó a increparlos hasta que extrajo un cuchillo con el que le dio una puñalada en el cuello a Pettiñani, quien cayó al piso gravemente herido.

De acuerdo al relato del padre del joven, el ladrón “la agarra a Melany (su cuñada), la revolea, la tira, la golpea, y Matías es así, se metió a defenderla, y cuando la defendió el muchacho le clavó el cuchillo en la garganta”.

Tras el ataque, el agresor escapó corriendo, mientras que la víctima fue trasladada por un vecino en un auto particular al hospital Cordero.

Te puede interesar Discutió con su suegra y la mató de un balazo en la cara

“Gracias a él y a los vecinos Matías está vivo”, relató Gastón, padre del joven, y señaló que si bien su hijo se encontraba “estable” y “recuperándose favorablemente”, todavía se encuentra en un “estado crítico”.

El joven quedó internado en terapia intensiva tras sufrir lesiones en la yugular y el esófago, y por haber perdido mucha sangre.

Efectivos de la comisaría local fueron alertados por el asalto y relevaron las cámaras de seguridad en la zona para identificar al delincuente.

Te puede interesar Video: asesinaron al hermano del "Chanchi" Estévez y detuvieron a la ex pareja

"Te pido que no te vayas tan rápido, no nos sueltes las manos. Vas a salir adelante como siempre hermanito... te amo brother. No podés dejarme solo. Ya Tengo el turno para nuestro tatuaje así que no te vayas que nos queda mucho camino por recorrer. Vamos a salir adelante hermanito", publicó Manuel en su Facebook.

Embed

El hecho es investigado por personal de la fiscalía descentralizada en San Fernando, Departamento Judicial San Isidro.