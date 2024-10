Un hombre de 31 años murió ahogado en un canal de riego en Rivadavia

Operativo fiesta clandestina4.jpg La Policía Rural, junto con Bomberos, la Unidad Investigativa de Rivadavia y la División de drones trabajaron en Rivadavia en busca del ahogado. Imagen ilustrativa.

La Policía llegó al lugar y habló con un hombre de 36 años, a quien le sintieron un fuerte olor a alcohol. Este les contó que caminaba por el lugar con Ever Matías López, de 31 años, quien en un momento dijo en "broma": "Me voy a tirar al canal", a pesar de no saber nadar.

Siguieron su caminata nocturna por el costado del canal hasta que López perdió el equilibrio y cayó al agua. Su amigo aseguró que lo perdió de vista inmediatamente, y salió a pedir ayuda.

Personal de Bomberos, Policía Rural, la Unidad Investigativa -además de drones- trabajaron en las inmediaciones para encontrar a López, para lo que pidieron que bajaran el caudal de agua. Al lugar también llegó el padre de la víctima, quien dijo que hacía horas que buscaba a su hijo sin tener respuesta.

A las 14.15 del domingo un contratista de la Finca El Trébol, ubicada en Calle El Trébol a 3 kilómetros al Sur del Carril La Florida, en Los Campamentos, Rivadavia, alertó que mientras regaba vio dentro de una acequia el cuerpo de un hombre.

Hasta allí fueron los pesquisas quienes constataron que se trataba de Ever Matías López.