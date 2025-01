Un detenido por violencia de género dijo sentirse mujer, lo cambiaron de comisaría y escapó

El preso por violencia de género que se siente mujer

A los días de estar encerrado en los calabozos de la Comisaría 6, le dijo a los policías que estaban a cargo de la guardia que se autopercibía mujer y que no podía estar detenido en el mismo lugar que los demás hombres.

Sucede que en el Gran Mendoza hay dos dependencias en Ciudad y en Godoy Cruz que son utilizadas para las detenciones de mujeres, trans y personas que se sienten del sexo femenino. Por eso mismo, y con conocimiento del ayudante fiscal a cargo, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría 4, ubicada en calle San Martín y Gutemberg, de Capital.

muertes en mendoza comisaria 4 cuarta seccion capital.jpg Tras indicar que se sentía mujer, el detenido de 32 años fue trasladado a la Comisaría 4, de Capital. Imagen ilustrativa.

Una vez allí, observó todo el movimiento y el sábado pasado al mediodía pidió ir al baño. Alrededor de las 14.50 los policías hicieron el recuento de detenidos y notaron que el hombre no estaba por ningún lado. No saben por dónde escapó ya que en su calabozo no había nada dañado.

Rápidamente, los policías dieron el alerta y detallaron que el sospechoso de violencia de género mide 1,75 metros, es delgado, pelado y tiene tez trigueña. Estaba vestido con una musculosa negra, un pantalón deportivo gris y zapatillas blancas.

Al mismo tiempo, la Inspección General de Seguridad intervino en el hecho para determinar si hubo responsabilidad o no de los efectivos que estaban a cargo.