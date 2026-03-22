Un conductor pasó el semáforo en rojo, chocó a un motociclista en Guaymallén y escapó

Movil policial.jpg La Policía busca al conductor que se fugó.

Otro motociclista lesionado en San Carlos

Minutos antes, a las 6.20, otro accidente dejó a un joven de 20 años internado en el Hospital Scaravelli de San Carlos con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento, politraumatismos y una herida cortante en la cabeza.

El hecho ocurrió en la intersección de La Cancha y Carril Nacional, en Tres Esquinas.

El parte policial explicó que un Chevrolet Agile conducido por una mujer de 36 años circulaba de sur a norte cuando giró hacia el oeste y fue impactado desde atrás por la motocicleta.

El joven quedó tendido sobre el asfalto hasta que llegó la ambulancia que lo trasladó al hospital.