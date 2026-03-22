Un conductor pasó el semáforo en rojo en Bandera de Los Andes y Concordia, en Guaymallén, chocó a un motociclista de 59 años y escapó sin prestarle auxilio. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central con politraumatismos graves producto del accidente.
Un conductor pasó el semáforo en rojo, chocó a un motociclista en Guaymallén y escapó
La víctima, de 59 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Central con politraumatismos graves. El auto nunca frenó
Fueron varios llamados al 911 los que alertaron sobre el hecho, ocurrido pasadas las 6.45 de este domingo. Todos coincidían en que un vehículo había pasado el semáforo en rojo, impactado a un motociclista y se había dado a la fuga dejando al hombre tirado en la calle.
Personal policial y del SEC llegaron al lugar y trasladaron al herido con urgencia al Central. Sus familiares quedaron en el lugar junto a la moto.
Otro motociclista lesionado en San Carlos
Minutos antes, a las 6.20, otro accidente dejó a un joven de 20 años internado en el Hospital Scaravelli de San Carlos con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento, politraumatismos y una herida cortante en la cabeza.
El hecho ocurrió en la intersección de La Cancha y Carril Nacional, en Tres Esquinas.
El parte policial explicó que un Chevrolet Agile conducido por una mujer de 36 años circulaba de sur a norte cuando giró hacia el oeste y fue impactado desde atrás por la motocicleta.
El joven quedó tendido sobre el asfalto hasta que llegó la ambulancia que lo trasladó al hospital.