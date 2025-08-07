Un conductor borracho provocó un accidente al chocar con dos motociclistas que quedaron heridos

El conductor borracho regresó al lugar del accidente

Mientras los médicos de las ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado atendían la fractura expuesta que sufrió el joven de 25 años en su pierna derecha, y el corte en el cuero cabelludo de su amigo de 30 años, el conductor de la Hilux llegó a la escena.

Ambulancia del SEC.jpg Los dos heridos por el accidente en Guaymallén fueron asistidos en el lugar y trasladados al Hospital Central. Imagen ilustrativa.

Se presentó ante los policías y les dijo que había sido partícipe del accidente, por eso mismo había regresado. Así constataron su identidad y le hicieron un test, el cual fue positivo con 2,36 gramos de alcohol en sangre, casi cuatro veces más que lo permitido por la Ley de Tránsito de Mendoza, que es hasta 0,5 gramos.

Por el grado de alcohol que tenía el conductor de 25 años, y por el accidente que había provocado, fue trasladado a la Comisaría 9 donde quedó a disposición de la Justicia, mientras que los heridos fueron trasladados al Hospital Central.