Un joven de 25 años manejaba borracho su camioneta por Guaymallén y como consecuencia provocó un accidente al chocar con una moto en la que circulaban dos hombres. A pesar del impacto el conductor escapó, pero más tarde regresó. Se le había caído una patente en el lugar del hecho y allí confirmaron que estaba muy ebrio con 2,36 gramos de alcohol en sangre.
Un conductor borracho provocó un accidente al chocar con dos motociclistas que quedaron heridos
A pesar del choque, el conductor de la camioneta escapó. Luego regresó al lugar del accidente porque se le había caído la patente. Estaba borracho