Inicio Policiales accidente
Guaymallén

Un conductor borracho provocó un accidente al chocar con dos motociclistas que quedaron heridos

A pesar del choque, el conductor de la camioneta escapó. Luego regresó al lugar del accidente porque se le había caído la patente. Estaba borracho

Por UNO
Volvió al lugar del accidente porque se le cayó la patente

Volvió al lugar del accidente porque se le cayó la patente, le hicieron el test de alcoholemia y confirmaron que estaba borracho. Imagen ilustrativa.

Un joven de 25 años manejaba borracho su camioneta por Guaymallén y como consecuencia provocó un accidente al chocar con una moto en la que circulaban dos hombres. A pesar del impacto el conductor escapó, pero más tarde regresó. Se le había caído una patente en el lugar del hecho y allí confirmaron que estaba muy ebrio con 2,36 gramos de alcohol en sangre.

Varios llamados al 911 alertaron sobre el accidente alrededor de las 0.30 de este jueves en calles Celestino Argumedo y Benjamín Argumedo, de Guaymallén, donde el conductor de una Toyota Hilux embistió a dos hombres que circulaban en una moto 110 cilindradas.

accidente Guaymallén
El accidente ocurrió en calles Celestino Argumedo y Benjamín Argumedo, de Guaymallén.

El accidente ocurrió en calles Celestino Argumedo y Benjamín Argumedo, de Guaymallén.

Los motociclistas cayeron al suelo, mientras que el conductor de la camioneta siguió camino como si nada. La Policía llegó y comenzaron los trabajos en la zona para determinar las características del vehículo que provocó el accidente y encontraron una pieza clave: la patente de una Hilux.

El conductor borracho regresó al lugar del accidente

Mientras los médicos de las ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado atendían la fractura expuesta que sufrió el joven de 25 años en su pierna derecha, y el corte en el cuero cabelludo de su amigo de 30 años, el conductor de la Hilux llegó a la escena.

Ambulancia del SEC.jpg
Los dos heridos por el accidente en Guaymallén fueron asistidos en el lugar y trasladados al Hospital Central. Imagen ilustrativa.

Los dos heridos por el accidente en Guaymallén fueron asistidos en el lugar y trasladados al Hospital Central. Imagen ilustrativa.

Se presentó ante los policías y les dijo que había sido partícipe del accidente, por eso mismo había regresado. Así constataron su identidad y le hicieron un test, el cual fue positivo con 2,36 gramos de alcohol en sangre, casi cuatro veces más que lo permitido por la Ley de Tránsito de Mendoza, que es hasta 0,5 gramos.

Por el grado de alcohol que tenía el conductor de 25 años, y por el accidente que había provocado, fue trasladado a la Comisaría 9 donde quedó a disposición de la Justicia, mientras que los heridos fueron trasladados al Hospital Central.

Temas relacionados:

Te puede interesar