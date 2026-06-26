Un chico de 16 años amenazó con atacar a tiros a una escuela

Así, se formó una mesa de análisis sobre posibles ataques, integrada por especialistas de Cibercrimen y de la Dirección de Contraterrorismo.

En ese contexto, los investigadores detectaron publicaciones en las redes sociales del menor, en las que se lo veía practicando tiro en un polígono y mostrando armas.

A partir de tareas de inteligencia, los efectivos lograron identificar la casa del joven en la localidad de San Carlos, y reunieron pruebas que fueron presentadas ante la Justicia. Con una orden judicial, la policía allanó el lugar en las últimas horas.

Cuando revisaron las habitaciones, los agentes encontraron 25 armas de fuego, entre pistolas, revólveres, escopetas y carabinas de distintos modelos y calibres.

Además, incautaron 4.217 cartuchos calibre 12/70, 2.487 municiones de diversos calibres, un equipo para recarga de municiones, un celular y otros elementos de interés para la causa.

Por disposición judicial, todas las armas y municiones fueron remitidas para su análisis pericial. El adolescente y su papá fueron notificados de la imputación en la causa por intimidación pública, que quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Plata.

Fuente: tn.com.ar