Un camión cayó al Zanjón Frías y protagonizó un aparatoso accidente en el centro de Mendoza

Embed - Un camión cayó a un zanjón en Ciudad

Un accidente que pudo ser tragedia

Este es el reporte de Paula Jalil, que estuvo a metros del sitio donde quedó atascado el camión:

Embed - Un camión cayó al Zanjón Frías en la Ciudad de Mendoza

Las primeras hipótesis apuntan a una mala maniobra como posible causa del accidente. Hubo algunas complicaciones de tránsito, aunque no se interrumpió completamente la circulación.