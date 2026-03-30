Un accidente se produjo este en la intersección de las calles San Martín y Morón de Ciudad durante la tarde de este lunes. Un camión de gran porte que cargaba un container terminó dentro del Zanjón Frías -cerca de un conocido gimnasio de la zona- generando curiosidad entre los transeúntes. Afortunadamente, no hubo heridos de consideración; aunque las imágenes son impactantes.
Un camión cayó al Zanjón Frías y protagonizó un aparatoso accidente en el centro de Mendoza
El accidente se produjo en las inmediaciones de San Martín y Morón, de Ciudad. El camión quedó en el zanjón y el conductor fue atendido por los médicos
La periodista Paula Jalil (Radio Nihuil) describió el panorama desde el lugar del hecho. Según testigos, el camión circulaba por la calle San Martín cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control y se precipitó al zanjón que se encuentra en esa esquina. El conductor fue asistido en el lugar y se encuentra en buen estado de salud.
Aquí, un video:
Un accidente que pudo ser tragedia
Este es el reporte de Paula Jalil, que estuvo a metros del sitio donde quedó atascado el camión:
Las primeras hipótesis apuntan a una mala maniobra como posible causa del accidente. Hubo algunas complicaciones de tránsito, aunque no se interrumpió completamente la circulación.