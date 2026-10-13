Un accidente fatal causó una profunda conmoción en el norte de la provincia de Santa Fe. Una pareja que se desplazaba en motocicleta junto a su bebé colisionó de frente contra una camioneta y los tres ocupantes del rodado menor perdieron la vida de forma instantánea.
Tremenda tragedia y dolor por la muerte de una pareja y su bebé
Un accidente en la Ruta 11, en Santa Fe, provocó la muerte de una pareja y de su bebé luego de que chocaran de frente contra una camioneta
El trágico episodio tuvo lugar a la altura de la localidad de Florencia, sobre el kilómetro 923,200 de la Ruta Nacional 11. Según los informes policiales, las condiciones de la cinta asfáltica en esa zona eran óptimas y contaban con la señalización y demarcación correspondientes, por lo que los peritos intentan determinar cuál fue la maniobra que derivó en el impacto frontal en horario nocturno.
Cómo ocurrió el choque frontal en la Ruta Nacional 11
De acuerdo con la reconstrucción técnica efectuada por los peritos viales en el lugar del siniestro:
- Sentidos de circulación: La motocicleta se desplazaba en sentido sur-norte, mientras que la camioneta, una Chevrolet S-10 blanca, circulaba en sentido contrario (norte-sur).
- Impacto violento: Por causas que son materia de investigación judicial, ambos vehículos colisionaron frontalmente sobre la calzada.
- Posición final de los vehículos: La fuerza del choque expulsó a la motocicleta más allá del talud ubicado sobre el margen este de la traza, orientada hacia el noroeste. Por su parte, la camioneta volcó sobre su lateral derecho y terminó dentro de una zanja en el mismo sector.
Al llegar la Policía y el personal de emergencias, los médicos constataron de inmediato el fallecimiento de los tres tripulantes de la moto debido a la violencia del impacto.
Identidad de las víctimas y la asistencia a los heridos
El conductor de la moto fue identificado oficialmente como Carlos Andrés Aguirre, de 27 años, quien viajaba junto a su pareja y su pequeño bebé, ambos también fallecidos en el lugar.
En el vehículo de mayor porte se trasladaban dos personas:
- Conductor: Miguel Ángel Lorenzo, de 57 años.
- Acompañante: Marta Vera, de 59 años.
Ambos ocupantes de la camioneta sufrieron diversas lesiones corporales y fueron rescatados y derivados de urgencia al Servicio para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCO) de la ciudad de Florencia, donde recibieron asistencia médica.
Intervención judicial y pericias forenses
A raíz de la gravedad del hecho, el subjefe de la Comisaría IX de la Unidad Regional IX solicitó el despliegue de peritos de la División Científico Forense de Las Toscas. El equipo de especialistas llevó a cabo el relevamiento fotográfico de la escena, la recolección de restos materiales y las pericias planimétricas destinadas a determinar la velocidad y la trayectoria exacta de los dos rodados involucrados.
El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Las Toscas, bajo la carátula preventiva de “Triple homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito”, con el objetivo de esclarecer la mecánica del hecho y deslindar las responsabilidades penales correspondientes.