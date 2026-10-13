Tremenda tragedia y dolor por la muerte de una pareja y su bebé

Sentidos de circulación: La motocicleta se desplazaba en sentido sur-norte, mientras que la camioneta, una Chevrolet S-10 blanca, circulaba en sentido contrario (norte-sur).

La motocicleta se desplazaba en sentido sur-norte, mientras que la camioneta, una Chevrolet S-10 blanca, circulaba en sentido contrario (norte-sur). Impacto violento: Por causas que son materia de investigación judicial, ambos vehículos colisionaron frontalmente sobre la calzada.

Por causas que son materia de investigación judicial, ambos vehículos colisionaron frontalmente sobre la calzada. Posición final de los vehículos: La fuerza del choque expulsó a la motocicleta más allá del talud ubicado sobre el margen este de la traza, orientada hacia el noroeste. Por su parte, la camioneta volcó sobre su lateral derecho y terminó dentro de una zanja en el mismo sector.

Al llegar la Policía y el personal de emergencias, los médicos constataron de inmediato el fallecimiento de los tres tripulantes de la moto debido a la violencia del impacto.

Identidad de las víctimas y la asistencia a los heridos

El conductor de la moto fue identificado oficialmente como Carlos Andrés Aguirre, de 27 años, quien viajaba junto a su pareja y su pequeño bebé, ambos también fallecidos en el lugar.

En el vehículo de mayor porte se trasladaban dos personas:

Conductor: Miguel Ángel Lorenzo, de 57 años.

Miguel Ángel Lorenzo, de 57 años. Acompañante: Marta Vera, de 59 años.

Ambos ocupantes de la camioneta sufrieron diversas lesiones corporales y fueron rescatados y derivados de urgencia al Servicio para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCO) de la ciudad de Florencia, donde recibieron asistencia médica.

Intervención judicial y pericias forenses

A raíz de la gravedad del hecho, el subjefe de la Comisaría IX de la Unidad Regional IX solicitó el despliegue de peritos de la División Científico Forense de Las Toscas. El equipo de especialistas llevó a cabo el relevamiento fotográfico de la escena, la recolección de restos materiales y las pericias planimétricas destinadas a determinar la velocidad y la trayectoria exacta de los dos rodados involucrados.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Las Toscas, bajo la carátula preventiva de “Triple homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito”, con el objetivo de esclarecer la mecánica del hecho y deslindar las responsabilidades penales correspondientes.