El dolor generado por la lamentable tragedia por la muerte de una niña de 2 años en pleno microcentro de Mendoza, no tardó en trasladarse a los comentarios subidos de tono en las redes sociales, donde la abuela de la menor fue la principal señalada.
Tragedia en el centro de Mendoza: mucha gente le echa la culpa a la abuela de la niña que murió atropellada
El dolor por la muerte de una niña de 2 años en Mendoza se trasladó a redes sociales, donde la abuela de la menor es muy señalada por al tragedia
Apenas se conocieron los detalles del accidente ocurrido en la esquina de avenida San Martín y calle Buenos Aires, los posteos y publicaciones periodísticas en redes sociales se llenaron de miles de comentarios, donde un sector mayoritario de usuarios apuntó directamente contra la abuela de la menor por presunta negligencia en el cuidado en un cruce de alto tránsito.
La conductora del micro de City Bus también fue señalada como principal responsable de la tragedia, que causó un dolor muy grande.
Tragedia en Mendoza: quién es la niña fallecida y la abuela
Con el correr de las horas se confirmaron formalmente las identidades de las personas involucradas en la tragedia.
Las víctimas fueron identificadas como Catalina Araya, de 2 años, cuyo fallecimiento fue informado en el hospital Humberto Notti, y su abuela, Liz Córdova.
Según trascendió, tras el choque inicial contra la niña y su abuela, el micro detuvo su marcha cuando chocó contra un auto que se encontraba debidamente estacionado sobre la calzada.
Cómo fue la tragedia en el centro de Mendoza
El accidente tuvo lugar durante la tarde del martes en una de las esquinas más transitadas de la Ciudad de Mendoza, donde se pudo apreciar distintas reacciones de la gente que estaba en el lugar.
El micro de transporte turístico perteneciente a la empresa City Bus, quien emitió un comunicado, circulaba por calle Buenos Aires y, en momentos en que doblaba hacia el sur para ingresar a avenida San Martín, se produjo el fatal accidente al cruzarse con las víctimas sobre la calle.
De acuerdo con los primeros peritajes, la conductora del micro intentó una maniobra evasiva pero no logró evitar arrollar a la niña y golpear a su abuela.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó de urgencia con dos motoambulancias y una unidad coronaria para asistir a la niña, quien presentaba un cuadro crítico y fue derivada de inmediato al centro asistencial infantil, donde finalmente falleció.
El test de alcoholemia realizado a la conductora arrojó resultado negativo y la empresa acreditó la documentación y la RTO en regla.
En pocas palabras
- Tragedia en Mendoza: Falleció una niña de 2 años tras ser atropellada por un micro en el centro de la ciudad.
- Responsabilidad en redes: Mayoría de usuarios apunta a la abuela de la menor por negligencia.
- Detalles del accidente: La conductora del micro dio negativo en alcoholemia y contaba con la documentación en regla.