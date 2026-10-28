Tragedia en el centro de Mendoza: mucha gente le echa la culpa a la abuela de la niña que murió atropellada

Tragedia en Mendoza: quién es la niña fallecida y la abuela

Con el correr de las horas se confirmaron formalmente las identidades de las personas involucradas en la tragedia.

Las víctimas fueron identificadas como Catalina Araya, de 2 años, cuyo fallecimiento fue informado en el hospital Humberto Notti, y su abuela, Liz Córdova.

Según trascendió, tras el choque inicial contra la niña y su abuela, el micro detuvo su marcha cuando chocó contra un auto que se encontraba debidamente estacionado sobre la calzada.

Cómo fue la tragedia en el centro de Mendoza

El accidente tuvo lugar durante la tarde del martes en una de las esquinas más transitadas de la Ciudad de Mendoza, donde se pudo apreciar distintas reacciones de la gente que estaba en el lugar.

El micro de transporte turístico perteneciente a la empresa City Bus, quien emitió un comunicado, circulaba por calle Buenos Aires y, en momentos en que doblaba hacia el sur para ingresar a avenida San Martín, se produjo el fatal accidente al cruzarse con las víctimas sobre la calle.

De acuerdo con los primeros peritajes, la conductora del micro intentó una maniobra evasiva pero no logró evitar arrollar a la niña y golpear a su abuela.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó de urgencia con dos motoambulancias y una unidad coronaria para asistir a la niña, quien presentaba un cuadro crítico y fue derivada de inmediato al centro asistencial infantil, donde finalmente falleció.

El test de alcoholemia realizado a la conductora arrojó resultado negativo y la empresa acreditó la documentación y la RTO en regla.