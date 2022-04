Secuestrado y torturado: "A vos no te quiere nadie", y lo liberaron

Los captores que retuvieron en Tucumán a un ciudadano boliviano en un aparente narcosecuestro no solo lo torturaron a golpes con un rebenque y con un taladro como se vio en los videos y fotos que enviaron a la familia de la víctima, sino que amenazaron con cortarle los dedos y lo liberaron diciéndole que "no lo quería nadie" cuando no pudieron obtener los 50.000 dólares que pidieron como rescate.