Se incendió una casa, hubo pérdidas totales y una mujer tuvo que ser asistida

Las llamas se iniciaron en un domicilio ubicado en las inmediaciones de calles España y Murialdo, en Villa Nueva. En esa propiedad, que tiene 7 habitaciones, se encontraban un adulto mayor, su hija y un nieto.

Según informaron las autoridades, el fuego afectó todo el lugar causando pérdidas totales, incluido un auto que el joven estaba reparando en ese momento.