Pérdidas totales y una mujer intoxicada fueron los lamentables resultados de un incendio que ocurrió en la noche del viernes pasado en una casa ubicada en Guaymallén.
Se incendió una casa, hubo pérdidas totales y una mujer tuvo que ser asistida
El incendio ocurrió en una propiedad de 7 habitaciones en Guaymallén y la afectó en su totalidad, según comunicaron las autoridades
Las llamas se iniciaron en un domicilio ubicado en las inmediaciones de calles España y Murialdo, en Villa Nueva. En esa propiedad, que tiene 7 habitaciones, se encontraban un adulto mayor, su hija y un nieto.
Según informaron las autoridades, el fuego afectó todo el lugar causando pérdidas totales, incluido un auto que el joven estaba reparando en ese momento.
Ninguno de los presentes sufrió lesiones de gravedad por el incendio. La mujer debió ser asistida pero con oxígeno debido a una leve intoxicación con monóxido de carbono.
En el incendio intervino personal de Bomberos de Cuartel Central, Voluntarios de Guaymallén, Defensa Civil y policías de la Comisaría 9. Gracias a su accionar, las llamas no se propagaron hasta un galpón colindante que tiene elementos de limpieza.