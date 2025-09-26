Se acercó a una madre, le ofreció 500.000 dólares por su bebé y terminó detenida

Salud atrofia bebés urgente24 La mujer intentó comprar un bebé en un supermercado. Imagen de archivo.

Intentó comprar un bebé en un supermercado

El episodio ocurrió en un pueblo de unos 6.500 habitantes que es conocido por su tranquilidad rural de Estados Unidos. Rebecca Taylor era una de las residentes de ese lugar. Una mujer solitaria, sin hijos, que trabajaba en empleos locales y frecuentaba supermercados, según describieron sus vecinos.

La víctima de todo fue una madre local que ese día estaba realizando sus compras diarias en un supermercado Wall Mart. Mientras hacía fila en la caja con su bebé en brazos, Rebecca Taylor se acercó repentinamente. "Comenzó a comentar sobre el cabello rubio y los ojos azules del niño", relató la madre.

Luego, sin preámbulos, preguntó: "¿Cuánto cuesta el bebé? Te doy 250.000 dólares en efectivo, lo tengo en el auto". La madre, atónita, rio nerviosamente, asumiendo que era una broma. Pero la mujer insistió: "Es el ajuste perfecto para mí. Lo quiero".

mujer compra bebé 2 La mujer que intentó comprar un bebé en un supermercado.

La tensión escaló. Rebecca Taylor conocía el nombre del bebé y lo llamó repetidamente, ignorando las súplicas de la madre para que se alejaran. "No les dije su nombre, pero lo gritaban como si lo supieran", declaró la víctima.

Al finalizar la compra, la madre esperó a que Rebecca Taylor saliera para evitar confrontaciones. Cargó a su hijo y se dirigió al estacionamiento, pero el terror continuó. La invasora bloqueó el camino con una camioneta y le dijo: "Si no aceptas 250.000, te doy 500.000 porque lo quiero y me lo voy a llevar".

La madre, temblando, se encerró en su vehículo con seguro activado y llamó al 911 desde su teléfono. La atacante escapó, pero el 18 de enero fue arrestada. El caso por intento de compra del bebé todavía no ha tenido resolución judicial.