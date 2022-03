Salieron a la luz dos nuevos videos de los violadores de Palermo antes del abuso

Videos-violadores-de-Palermo1.jpg

En el primero de los videos se puede observar el vehículo en el que se transportaban los acusados, un Vokswagen Gol blanco, dirigiéndose casi 13 horas antes del hecho a Palermo por la avenida Córdoba. El auto cruzó el pórtico ubicado en avenida Córdoba y Sánchez de Bustamante a las 3:53 de la madrugada del 28 de febrero y seguidamente continuó por las intersecciones de Córdoba y Bulnes y de Córdoba y Salguero, siempre en dirección a Serrano.

En tanto que en el segundo video, se los ve a los agresores en plaza Serrano de día y se observa la presencia de una joven, que podría ser la víctima, caminando junto a uno de ellos y uniéndose con los demás antes de desaparecer de la escena.

Videos: nuevas imágenes de los acusados de violar a una joven en Palermo

"Vimos cómo abusaban de la chica; eran animales"

Una comerciante que rescató y auxilió a la chica violada por un grupo de jóvenes en el barrio porteño de Palermo aseguró que "todos los detenidos abusaban" de ella dentro de un auto y calificó a los agresores como "animales" que, tras ser descubiertos, pretendieron escapar y llevarse a la víctima arrastrándola de los pelos y de los brazos.

"Fuimos mi marido y yo quienes socorrimos a la chica. Tenemos una panadería y desde adentro veíamos lo que pasaba en el auto. Primero pensábamos que era una pareja que estaba teniendo sexo, pero luego vimos que en el vehículo había otros tres jóvenes, que la manoseaban, que la agarraban de los brazos, que la obligaban a practicarles sexo oral, y salimos a ayudarla", explicó a Télam la comerciante.

Natalia explicó que tras el llamado al 911 salieron junto a su esposo y lograron sacar a la joven de adentro del auto y la notaron en estado de shock, con la ropa interior baja y golpeada.

"No escuché gritos, la chica no gritaba, no tenía ni fuerzas para gritar", dijo.

Luego, de acuerdo a su relato, los abusadores pretendieron escapar del lugar. "Dos de ellos arrastraban a la chica de los pelos y los brazos, otros dos se fueron para otro lado y los restantes se quedaron merodeando el lugar. Nosotros tratábamos de detenerlos con un palo de escoba y con un secador", afirmó.