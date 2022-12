Rosario: balearon un canal de TV, una cárcel y la sede de Asuntos Penitenciarios

Los agresores se escaparon tras la balacera y las cámaras de seguridad del lugar que se encuentran en la avenida Presidente Perón al 8.100 captaron el suceso que ocurrió pasadas las 21.30.

La Policía comenzó un rastrillaje para dar con un automóvil Fiat Palio rojo que fue el vehículo en el que se trasladaban los delincuentes.

Los disparos fueron hacia las paredes de la oficina de los empleados de seguridad del multimedio.

Finalmente, la empresa comunicó que el vehículo estaba abandonado y prendido fuego en el barrio Vía Honda.

"TVL vuelve a manifestar su preocupación por este nuevo ataque a un medio de comunicación, lo que sin dudas afecta la libertad de prensa, así como también la situación en general que atraviesa la ciudad de Rosario, donde la violencia impone sus códigos y complica la vida cotidiana de las personas que la habitan", señalaron en un comunicado.

Además, pidieron "un pronto esclarecimiento de estos hechos, ya que poner fin a la impunidad es el único camino para terminar con los mismos".

A su vez, demostraron su "compromiso de informar en forma fehaciente todo lo que pasa en la región como aporte para modificar una realidad que angustia a la sociedad toda".

El anterior hecho contra el Grupo Televisión Litoral fue el 12 de diciembre a las 0.30. En ese caso, fue un delincuente el que disparó contra la entrada y además colocó un cartel con amenazas a los líderes de bandas narcos.

Por otro lado, en octubre pasado, también ocurrió un suceso similar: Telefé Rosario fue el blanco de una amenaza para "todos los medios" de la ciudad.

Después de los disparos que se registraron en el multimedio, se dio otro contra la Unidad Penitenciaria N°5 de la ciudad de Rosario.

Allí, se encuentra la Cárcel de Mujeres y la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order).

Rosario balearon canal de TV.jpg Además de atacar el grupo de medios Rosario, los desconocidos balearon el frente de una cárcel de mujeres y una sede de Asuntos Penitenciarios

De acuerdo a lo que se supo, un hombre iba caminando y efectuó los disparos con un arma de fuego, tras lo cual se escapó.

Este jueves, el gobernador Omar Perotti señaló que tras el nuevo ataque a balazos al edificio de Televisión Litoral, se produjeron dos detenciones.

"Que haya detenidos para ver quién ordena los ataques es señal de que no hay impunidad", dijo en declaraciones radiales y agregó: "No existe control social si no hay expresiones, no se pueden generar anticuerpos en la comunidad si no existen expresiones que alerten, que prevengan, denuncien y esclarezcan. Cuando se busca que no se hable de estas cosas el más favorecido es el delito, que necesita del silencio".