Robo millonario: se disfrazaron de policías y se llevaron $20 millones

Se hicieron pasar por policías y robaron 20 millones de pesos

Según relataron los testigos, los ladrones llegaron cerca del mediodía portando uniformes, chalecos antibalas con insignias oficiales y armas de fuego de grueso calibre. Con total sangre fría, exigieron el ingreso al predio bajo el pretexto de un operativo legal de rutina.

Una vez dentro del establecimiento, los falsos policías mostraron su verdadera cara. Al grito de "¡Todos al piso!", redujeron a la decena de trabajadores presentes en el área administrativa. Mientras dos de los delincuentes custodiaban a las víctimas, el resto se dirigió directamente hacia la oficina de tesorería.

Los delincuentes lograron vaciar dos cajas fuertes con dinero en efectivo, estimado en unos $20 millones, y además se llevaron celulares y objetos personales de los trabajadores.

robo, lanus Por ahora, no hay detenidos por el caso.

"Todo ocurrió en segundos. Entraron gritando que eran policías y que nadie se moviera. Fue una película de terror", relató uno de los empleados que presenció el asalto.

37 minutos de horror

El registro de las cámaras de seguridad se corta a las 12:37, cuando los empleados aún estaban en el piso y los asaltantes coordinaban la fuga. Tras escuchar que se retiraban, las víctimas dieron aviso a la policía.

La investigación del robo quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno de Avellaneda-Lanús. Personal de la Comisaría 7ª ya se encuentra analizando las cámaras de seguridad municipales y privadas para rastrear el recorrido de la banda. Todavía no hay nadie identificado.