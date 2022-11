Robaron por tercera vez en dos semanas en un local de Prolube y su dueño quedó devastado

robo en mendoza prolube 2.jpg El dueño del local aseguró que seguirán trabajando, aunque tienen demora para reponer los blindex y no hay material para colocar rejas. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

"Tenemos cámaras, alarma, todo, pero nos avisó la Policía, que llegaron como una hora después del hecho", sostuvo el comerciante.

Recordó el primer robo que sufrieron el 20 de octubre pasado: "Nos rompieron primero la puerta de entrada y nos llevaron un montón de cosas". En esa oportunidad, los delincuentes robaron varios elementos, mercadería y dinero por $400.000.

El segundo hecho fue la semana pasada, en el cual bandidos lanzaron piedrazos hacia el comercio y rompieron los vidrios. "Durante el año tuvimos 4 más y ya no se sabe cómo actuar. No hay blindex en Mendoza y no podemos reponer la puerta. Encima que valen fortuna y tenemos que esperar 30 días para que nos la hagan a medida", indicó Osvaldo.

Pero también dijo: "Las rejas tampoco nos las entregan, parece que nadie quiere trabajar. Tenemos demoras en todos los sentidos, no hay material para que nos hagan las rejas rápido".

Por su parte, Pablo Iranzo, uno de los dueños de Prolube, aseguró que seguirán trabajando: "Es la única manera de sacar esto adelante. Además, hay seis familias que dependen de este trabajo, entonces uno deja de pensar en uno mismo y piensa en los demás. Y están todos acá, desde las 4 por voluntad propia, para afrontar este problema".

