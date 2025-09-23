Quién es Sebastián Codina, el joven que lleva 2 años desaparecido y hoy detuvieron a un sospechoso

Quién es Sebastián Codina, el joven desaparecido hace ya 2 años

Desde el 17 de enero del 2023 que nadie, ni en Mendoza ni en el resto del país, sabe algo sobre Sebastián Codina Banes. El joven de 26 años, que vivía en una pequeña propiedad en la Feria del Usado, Guaymallén, se encuentra desaparecido, y su caso continúa sin esclarecerse.

Sebastian Codina trabajaba en la Feria del Usado hasta el momento de su desaparición, realizando tareas como changarín y en la playa de estacionamiento.

Ariel Alejandro Rosales aparece en la vida de Sebastián Codina, por ser compañero de habitación en esta pequeña propiedad en la feria de Guaymallén. Según pudo conocerse durante la investigación, la relación entre ellos no era buena, y se presume que las discusiones entre ambos surgían a raíz de problemas de dinero y consumo de alcohol.

Lo último que se supo de Sebastián Codina es que una llamada y un mensaje a una amiga salieron de su celular el mismo día de su desaparición, ambos al mediodía. La noche anterior, el chico estuvo en el Barrio Unimev, específicamente en la plaza del sitio de Guaymallén, cerca de donde vivía antes de mudarse a la Feria del Usado.

Sebastián Codina Bandes.jpg Sebastián Codina Banes, uno de los tres desaparecidos en Mendoza en enero de este año. Este viernes habrá una manifestación en el barrio Unimev, pidiendo por su aparición con vida.

El año de la desaparición de Sebastián Codina hubo otras dos, muy resonantes, que aún siguen sin tener respuestas: las de Juan Manuel Martínez Araujo (29) y Nataniel Guzmán (37).

Sebastián Codina tenía 26 años, 1.65 metros de altura, era delgado, de tez blanca, con cabello castaño oscuro y ojos marrones. Al momento de su desaparición, lucía un aro en la nariz y varios tatuajes, incluyendo uno grande en el cuello con la inscripción “Dominick” y el nombre “Noah” en la muñeca.

A los pocos días de su desaparición, el Ministerio de Seguridad de Mendoza ofreció una recompensa por datos que permitan dar con Sebastián Codina. En la actualidad, el monto es de más de $3 millones.

Nuevo detenido por el asesinato de Sebastián Codina

A pesar de que Sebastián Codina se encuentra desaparecido, desde la Fiscalía creen que el joven de 26 años fue víctima de homicidio. Su excompañero de habitación y el padre de este chico son los sospechosos de haber perpetrado el presunto crimen.

Darío Sebastián Codina Bandes

Durante primera hora del martes, la Fiscalía detuvo a Ariel Alejandro Rosales de 27 años, quien era compañero de habitación de Sebastián Codina. Entre la mala relación existente entre ambos, más el contexto complejo en el que ambos vivían, se presume que hubo una discusión que derivó en el homicidio del chico de 26 años.

Anteriormente, Daniel Alejandro Rosales, el padre del nuevo detenido por el caso de Sebastián Codina, fue detenido en noviembre del 2024, fue imputado por homicidio simple, pero terminó recuperando su libertad. El hombre era acusado de haber sido el encargado de esconder el cadáver del chico, pero al no encontrar el cuerpo, se derivó en su liberación.