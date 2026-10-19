Quién es la árbitra de 24 años que murió en una tragedia a bordo de su moto

Alertados por los vecinos, profesionales del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) asistieron rápidamente a la víctima y la trasladaron en estado crítico hacia el hospital más cercano. Pese a las maniobras de reanimación, el equipo de salud confirmó su deceso minutos después de ingresar a la guardia a causa de un severo traumatismo de pelvis y un cuadro de hemorragia interna.

Las pericias en la escena del hecho quedaron a cargo de efectivos de la Comisaría 26° de Fernández Oro, quienes tomaron declaración a residentes y automovilistas que transitaban por el lugar. A través de estos testimonios, la policía corroboró que no se registró la intervención de terceros ni la participación de otros rodados en el siniestro vial.

Apenas se conoció la noticia, los organizadores de la competencia cancelaron de inmediato la jornada deportiva y emitieron una sentida declaración de acompañamiento a sus familiares y allegados. Horas más tarde, la conducción de la APAF hizo público su dolor mediante un mensaje en redes sociales: “Hoy la familia arbitral está de luto. Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Yasmín Zurita, compañera y árbitra, quien hoy perdió la vida en un accidente de tránsito”.

En la misma publicación, sus colegas de la agremiación expresaron: “Desde nuestra comunidad arbitral abrazamos a su familia con profundo respeto y cariño. Que descanse en paz, Yasmín. Tu paso por el arbitraje y el recuerdo de quienes te conocieron permanecerán entre nosotros. Hasta siempre, volá alto”.