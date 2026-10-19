Tenía apenas 24 años, un silbato en la mochila y la vocación intacta de abrirse camino en el arbitraje regional. El sábado al mediodía, Yasmín Zurita puso en marcha su motocicleta en la ciudad de Cipolletti para recorrer los pocos kilómetros que la separaban del complejo deportivo donde se disputaba una nueva fecha del certamen 300 Forever, en la localidad de General Fernández Oro. Sin embargo, la joven nunca llegó a destino: una maniobra imprevista sobre el asfalto derivó en un accidente fatal contra un poste de luz, dejando trunca su carrera y provocando un profundo pesar en el deporte patagónico.
Quién es la árbitra de 24 años que murió en una tragedia a bordo de su moto
Una joven árbitra amateur de 24 años murió al estrellar su motocicleta contra un poste. Ocurrió en la provincia de Río Negro
Zurita formaba parte activa de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF), entidad clave en la formación técnica y física de colegiados en las provincias de Río Negro y Neuquén. Quienes compartieron jornadas formativas con ella destacaban su compromiso constante con la profesión, su temperamento en la cancha y la dedicación con la que asumía cada designación en los torneos de fútbol amateur de la zona.
La fatalidad ocurrió alrededor de las 12:30 de este sábado en la intersección de las calles Maestro Espinoza y Mitre. Según la reconstrucción preliminar elaborada por el Ministerio Público Fiscal, la joven transitaba a bordo de su rodado menor cuando perdió el dominio del vehículo, golpeó contra el cordón cuneta y culminó su trayectoria con un impacto violento contra una columna de hormigón del alumbrado público.
Alertados por los vecinos, profesionales del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) asistieron rápidamente a la víctima y la trasladaron en estado crítico hacia el hospital más cercano. Pese a las maniobras de reanimación, el equipo de salud confirmó su deceso minutos después de ingresar a la guardia a causa de un severo traumatismo de pelvis y un cuadro de hemorragia interna.
Las pericias en la escena del hecho quedaron a cargo de efectivos de la Comisaría 26° de Fernández Oro, quienes tomaron declaración a residentes y automovilistas que transitaban por el lugar. A través de estos testimonios, la policía corroboró que no se registró la intervención de terceros ni la participación de otros rodados en el siniestro vial.
Apenas se conoció la noticia, los organizadores de la competencia cancelaron de inmediato la jornada deportiva y emitieron una sentida declaración de acompañamiento a sus familiares y allegados. Horas más tarde, la conducción de la APAF hizo público su dolor mediante un mensaje en redes sociales: “Hoy la familia arbitral está de luto. Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Yasmín Zurita, compañera y árbitra, quien hoy perdió la vida en un accidente de tránsito”.
En la misma publicación, sus colegas de la agremiación expresaron: “Desde nuestra comunidad arbitral abrazamos a su familia con profundo respeto y cariño. Que descanse en paz, Yasmín. Tu paso por el arbitraje y el recuerdo de quienes te conocieron permanecerán entre nosotros. Hasta siempre, volá alto”.
En pocas palabras
- Tragedia en Río Negro: Falleció una joven árbitra de 24 años en un accidente de motocicleta.
- Accidente fatal: La víctima colisionó contra un poste de luz en Cipolletti, según pericias preliminares.
- Dolor en el deporte: La Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol lamentó la pérdida de su compañera.