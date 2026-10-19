Un auto ocupado por dos jóvenes protagonizó un violento accidente vial en la mañana de este lunes en pleno centro de Ciudad. Producto de la colisión del vehículo contra un árbol, el conductor de 21 años murió y su acompañante, 23 años, resultó gravemente herido. Este último, es hermano de Alan Villouta, el joven que murió atropellado en el Acceso Sur a mediados de 2017.
El hermano de Alan Villouta está internado tras un accidente vial donde murió un conductor
Emanuel Villouta (23) se encuentra alojado en el hospital Central tras el accidente en pleno centro donde circulaba como acompañante en un Chevrolet Corsa
El accidente se registró cerca de las 6, sobre calle San Juan. En el tramo entre calles Don Bosco y Alem, un Chevrolet Corsa color rojo chocó contra un árbol.
Producto del fuerte accidente, el joven conductor del auto, que tenía 21 años, murió en el lugar del hecho. En tanto que su acompañante, Emanuel Villouta (23), resultó gravemente herido y quedó internado en el Hospital Central.
Según la primera información del accidente, un móvil de Preventores de Ciudad intentó detener el auto segundos antes del accidente a muy pocas cuadras ya que había realizado una maniobra en U sobre calle San Martín, pero el conductor emprendió la fuga por motivos que se desconocen.
El accidente de Alan Villouta
El 26 de agosto del 2017, Alan Villouta (21) salió de trabajar en una pizzería ubicada en el centro comercial de La Barraca en Guaymallén. Como lo hacía todos los días, tenía que cruzar el Acceso Sur a pie en dirección al oeste. En ese momento fue atropellado por una camioneta Porsche Cayenne que se dio a la fuga.
El empresario Alejandro Verdenelli se entregó tres días después y admitió haber causado el accidente donde murió Alan Villouta. Jamás se pudo probar si al momento del hecho se encontraba alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes.
Alejandro Verdenelli fue condenado el 14 de abril de 2020 a una pena de 3 años de prisión en suspenso por homicidio culposo agravado, además de 8 años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo. Sin embargo, tras varias dilaciones del expediente luego de una apelación en la Suprema Corte de Justicia, la condena no quedó firme y en agosto pasado se declaró prescripta la causa, es decir, como si nada hubiera ocurrido y el empresario terminó sobreseído por el accidente. Ahora, la causa volvió a estar en manos de la Corte para definir si revierte esa decisión.
Tras el reciente accidente de Emanuel Villouta, su padre habló desde la puerta del hospital Central: "Mi hijo está bien, puede hablar, me contestó". "El se fue en moto y la dejó en la casa de su amigo. Luego del choque se quería levantar porque quería saber como estaba su amigo que falleció. Son amigos casuales de toda la vida. La semana pasada también tuvo un siniestro con la camioneta de tránsito de Guaymallén y ahora esto".
En pocas palabras
- Accidente vial: un joven de 23 años se encuentra internado en el Hospital Central.
- Conductor fallecido: el conductor del vehículo, de 21 años, murió en el acto.
- Conexión familiar: el herido es hermano de Alan Villouta, fallecido en 2017.