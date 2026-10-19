El hermano de Alan Villouta está internado tras un accidente vial donde murió un conductor

El trágico accidente ocurrió en pleno centro. Foto: Captura de El Siete.

Según la primera información del accidente, un móvil de Preventores de Ciudad intentó detener el auto segundos antes del accidente a muy pocas cuadras ya que había realizado una maniobra en U sobre calle San Martín, pero el conductor emprendió la fuga por motivos que se desconocen.

El accidente de Alan Villouta

El 26 de agosto del 2017, Alan Villouta (21) salió de trabajar en una pizzería ubicada en el centro comercial de La Barraca en Guaymallén. Como lo hacía todos los días, tenía que cruzar el Acceso Sur a pie en dirección al oeste. En ese momento fue atropellado por una camioneta Porsche Cayenne que se dio a la fuga.

Alan Villouta murió en un accidente en 2017.

El empresario Alejandro Verdenelli se entregó tres días después y admitió haber causado el accidente donde murió Alan Villouta. Jamás se pudo probar si al momento del hecho se encontraba alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes.

Alejandro Verdenelli fue condenado el 14 de abril de 2020 a una pena de 3 años de prisión en suspenso por homicidio culposo agravado, además de 8 años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo. Sin embargo, tras varias dilaciones del expediente luego de una apelación en la Suprema Corte de Justicia, la condena no quedó firme y en agosto pasado se declaró prescripta la causa, es decir, como si nada hubiera ocurrido y el empresario terminó sobreseído por el accidente. Ahora, la causa volvió a estar en manos de la Corte para definir si revierte esa decisión.

Tras el reciente accidente de Emanuel Villouta, su padre habló desde la puerta del hospital Central: "Mi hijo está bien, puede hablar, me contestó". "El se fue en moto y la dejó en la casa de su amigo. Luego del choque se quería levantar porque quería saber como estaba su amigo que falleció. Son amigos casuales de toda la vida. La semana pasada también tuvo un siniestro con la camioneta de tránsito de Guaymallén y ahora esto".