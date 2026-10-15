Un camionero mendocino murió tras chocar contra un poste en una autopista de San Luis

La violencia del impacto dejó al vehículo con importantes daños. Los investigadores trabajan para determinar qué provocó el accidente y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió.

Investigan las causas del accidente

Entre las principales hipótesis que analiza la Policía se encuentra la posibilidad de que el conductor se haya quedado dormido al volante o que haya sufrido una descompensación antes de perder el control del camión.

Por el momento, ninguna de estas posibilidades fue confirmada.

La investigación busca establecer qué ocurrió antes del impacto que terminó con la vida del transportista mendocino.