Un camionero mendocino de 55 años murió este jueves cerca del mediodía tras protagonizar un grave accidente en el ingreso a la localidad de Balde, al oeste de San Luis.
Un camionero mendocino murió tras chocar contra un poste en una autopista de San Luis
El conductor (55), que trabajaba para la empresa Messina, murió este jueves en la autopista de las serranías puntanas. Investigan cómo ocurrió el hecho
El hombre conducía un camión perteneciente a la empresa de transporte Messina cuando, por motivos que todavía se investigan, el vehículo colisionó contra un poste del tendido eléctrico sobre la autopista de las serranías puntanas.
El impacto destruyó la cabina del camión
Como consecuencia del choque, una columna de cemento cayó sobre el acoplado y la cabina del camión quedó completamente destruida.
La violencia del impacto dejó al vehículo con importantes daños. Los investigadores trabajan para determinar qué provocó el accidente y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió.
Investigan las causas del accidente
Entre las principales hipótesis que analiza la Policía se encuentra la posibilidad de que el conductor se haya quedado dormido al volante o que haya sufrido una descompensación antes de perder el control del camión.
Por el momento, ninguna de estas posibilidades fue confirmada.
La investigación busca establecer qué ocurrió antes del impacto que terminó con la vida del transportista mendocino.
En pocas palabras
- Camionero mendocino: falleció tras un grave accidente en la autopista de las serranías puntanas.
- Choque fatal: el conductor colisionó contra un poste del tendido eléctrico, destruyendo la cabina del camión.
- Investigación en curso: se analizan las causas del siniestro, incluyendo posible fatiga o descompensación del conductor.