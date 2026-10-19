Quién es la pareja de jubilados que falleció en una tragedia desatada en la "ruta de la muerte"

Como consecuencia del accidente, los dos ocupantes que venían en la parte delantera de la camoneta, perdieron la vida en el lugar, mientras que los otros dos acompañantes que viajaban en la parte trasera, sufrieron heridas de gravedad y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Jaime Ferré de Rafaela, donde permanecen internados con pronóstico reservado.

Tragedia en Santa Fe: quiénes eran las víctimas del accidente

Las víctimas fatales fueron identificadas como una pareja de jubilados con domicilio en el partido bonaerense de Ituzaingó. El conductor de la camioneta era Rubén C., de 70 años, quien falleció de forma instantánea tras el impacto. Junto a él viajaba su esposa en el asiento del acompañante, quien salió despedida del habitáculo como consecuencia del vuelco y perdió la vida en el acto.

Los dos sobrevivientes, de cuyos no se han brindado detalles oficiales, quedaron atrapados en el interior de la camioneta destruida.

Los bomberos debieron utilizar herramientas de corte e hidráulicas para liberar la carrocería y lograr rescatar a los heridos antes de su traslado al hospital.

Cómo ocurrió la tragedia en la Ruta 34 de Santa Fe

El accidente tuvo lugar cuando la camioneta, una Ford Ranger XL gris de doble cabina, transitaba en sentido sur-norte. Al llegar al tramo del kilómetro 242, la ruta experimenta un angostamiento donde empalma con un tramo de doble mano.

Se investiga si el conductor no logró aminorar la velocidad a tiempo al ingresar a dicho sector, lo que provocó que perdiera el control de la camioneta.

La camioneta se despistó, salió de la ruta y dio una serie de vuelcos violentos sobre la banquina.