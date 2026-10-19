Una nueva tragedia en Santa Fe se cobró la vida de una pareja de jubilados sobre la Ruta Nacional 34, históricamente apodada la “ruta de la muerte” debido a su elevado índice de choques mortales. El accidente tuvo como protagonista a una camioneta volcada.
Quién es la pareja de jubilados que falleció en una tragedia desatada en la "ruta de la muerte"
La tragedia se cobró la vida de una pareja de jubilados, que no resistió las heridas provocadas tras un vuelco de su camioneta
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 242, en el acceso norte entre las localidades santafesinas de Rafaela y Sunchales.
En la camioneta viajaban cuatro personas procedentes de la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
Como consecuencia del accidente, los dos ocupantes que venían en la parte delantera de la camoneta, perdieron la vida en el lugar, mientras que los otros dos acompañantes que viajaban en la parte trasera, sufrieron heridas de gravedad y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Jaime Ferré de Rafaela, donde permanecen internados con pronóstico reservado.
Tragedia en Santa Fe: quiénes eran las víctimas del accidente
Las víctimas fatales fueron identificadas como una pareja de jubilados con domicilio en el partido bonaerense de Ituzaingó. El conductor de la camioneta era Rubén C., de 70 años, quien falleció de forma instantánea tras el impacto. Junto a él viajaba su esposa en el asiento del acompañante, quien salió despedida del habitáculo como consecuencia del vuelco y perdió la vida en el acto.
Los dos sobrevivientes, de cuyos no se han brindado detalles oficiales, quedaron atrapados en el interior de la camioneta destruida.
Los bomberos debieron utilizar herramientas de corte e hidráulicas para liberar la carrocería y lograr rescatar a los heridos antes de su traslado al hospital.
Cómo ocurrió la tragedia en la Ruta 34 de Santa Fe
El accidente tuvo lugar cuando la camioneta, una Ford Ranger XL gris de doble cabina, transitaba en sentido sur-norte. Al llegar al tramo del kilómetro 242, la ruta experimenta un angostamiento donde empalma con un tramo de doble mano.
Se investiga si el conductor no logró aminorar la velocidad a tiempo al ingresar a dicho sector, lo que provocó que perdiera el control de la camioneta.
La camioneta se despistó, salió de la ruta y dio una serie de vuelcos violentos sobre la banquina.
En pocas palabras
- Tragedia en Santa Fe: Una pareja de jubilados falleció tras el vuelco de una camioneta en la Ruta Nacional 34.
- Circunstancias del accidente: El vuelco ocurrió a la altura del kilómetro 242, entre Rafaela y Sunchales, y dos acompañantes resultaron heridos de gravedad.
- Víctimas fatales: Rubén C., de 70 años, y su esposa murieron en el acto; los heridos fueron trasladados al Hospital Jaime Ferré de Rafaela.