Quiénes son los tres jóvenes que murieron en una tragedia: cambiaban una rueda y una camioneta los atropelló

El choque provocó la muerte instantánea de tres de ellos y dejó con heridas de diversa consideración a los otros dos acompañantes.

Hubo mucha consternación y escenas de dramatismo por la tragedia, al tiempo que las autoridades policiales y de investigación avanzan con los peritajes sobre lo que pasó en el terrible accidente.

Tragedia en Santa Fe: quiénes eran las víctimas mortales

La tragedia se cobró la vida de Franco Colman, de 26 años, y su hermano Agustín Colman, de 29 años, ambos oriundos de la localidad de Estación Díaz. La tercera víctima fatal fue identificada como Luis Suárez, un joven proveniente de la vecina población de Barrancas.

Por su parte, los otros dos jóvenes que se desplazaban en el mismo auto sobrevivieron al choque y fueron trasladados de urgencia al Samco de San Genaro. Uno de los lesionados debió recibir asistencia médica por una fractura en una de sus piernas.

Cómo ocurrió la tragedia en Santa Fe

Según los datos relevados por los peritos intervinientes, los jóvenes circulaban en un auto Renault 9 por la ruta 65 cuando sufrieron una pinchadura y debieron detenerse al costado del camino para realizar la sustitución del neumático.

Mientras se encontraban colocando la rueda de auxilio, una camioneta Ford Ranger, que era conducida por un hombre que viajaba solo, chocó contra el auto detenido y contra el grupo de jóvenes.

El conductor de la camioneta también recibió atención por algunas contusiones y quedó imputado bajo la carátula de homicidio triplemente agravado. En el lugar trabajaron personal de la Comisaría 11ª de Estación Díaz, el Comando Radioeléctrico de San Genaro, la Guardia Provincial, la Policía de Investigaciones y un médico criminalístico para determinar si la camioneta circulaba con exceso de velocidad u otras irregularidades.