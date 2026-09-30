Quién es el famoso actor argentino que cayó preso acusado de secuestro y amenazas: le encontraron 8 armas

Maxi Ghione, el actor argentino en problemas con la justicia. Foto: archivo

Qué pasó con el actor Maxi Ghione tras el allanamiento que terminó en prisión

Luego del operativo, Ghione quedó detenido y fue trasladado a Rafaela, donde permanece a disposición de la Justicia.

Por el momento, la investigación continúa y todavía resta determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue la participación del actor en los hechos denunciados. Según el avance de las actuaciones, posteriormente se conocerá la imputación contra Ghione y las medidas que adopte la Fiscalía.

Ghione nació en 1973 y desarrolló una extensa carrera como actor, director y docente. Entre sus trabajos televisivos aparecen Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18.

El actor Maximiliano Ghione. Foto: archivo.

También participó en películas como Aterrados, Roma y Cenizas del paraíso, además de desarrollar actividad en teatro.

En los últimos años, el actor dejó Buenos Aires y se instaló en Lehmann, una localidad ubicada a pocos kilómetros de Rafaela, donde comenzó una nueva etapa vinculada a la gastronomía con la apertura de un bodegón.

La causa permanece en etapa de investigación y las autoridades deberán determinar las circunstancias del episodio denunciado.