Quién es el famoso actor argentino que cayó preso acusado de secuestro y amenazas: le encontraron 8 armas

El actor argentino Maximiliano “Maxi” Ghione fue detenido este martes en la localidad santafesina de Lehmann, en el marco de una investigación judicial iniciada a partir de una denuncia por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.
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El actor fue detenido en Lehmann, Santa Fe, tras una denuncia por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. Los detalles del caso
El procedimiento se realizó en la casa donde vive el artista y donde también desarrolla un emprendimiento gastronómico. Durante el allanamiento, la Policía de Investigaciones secuestró al menos ocho armas de fuego, que fueron incorporadas a la causa.
La investigación comenzó luego de una denuncia por supuestas amenazas realizadas con armas de fuego. A partir de esa presentación intervino el fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Sunchales.
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Luego del operativo, Ghione quedó detenido y fue trasladado a Rafaela, donde permanece a disposición de la Justicia.
Por el momento, la investigación continúa y todavía resta determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue la participación del actor en los hechos denunciados. Según el avance de las actuaciones, posteriormente se conocerá la imputación contra Ghione y las medidas que adopte la Fiscalía.
Ghione nació en 1973 y desarrolló una extensa carrera como actor, director y docente. Entre sus trabajos televisivos aparecen Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18.
También participó en películas como Aterrados, Roma y Cenizas del paraíso, además de desarrollar actividad en teatro.
En los últimos años, el actor dejó Buenos Aires y se instaló en Lehmann, una localidad ubicada a pocos kilómetros de Rafaela, donde comenzó una nueva etapa vinculada a la gastronomía con la apertura de un bodegón.
La causa permanece en etapa de investigación y las autoridades deberán determinar las circunstancias del episodio denunciado.