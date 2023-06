►TE PUEDE INTERESAR: Los tremendos videos del robo de un auto en la Cuarta Sección donde la víctima terminó atropellada

cecilia femicidio 2.webp

El hombre de Chaco, hijo de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos líderes piqueteros, se encuentra imputado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la mujer con quien contrajo matrimonio el 16 de septiembre del año pasado. El joven declaró que estuvo con ella en el Motel 99 de Resistencia, entre las 5 de la madrugada y las 9 de la mañana del viernes 2 de junio, el día que la víctima fue vista con vida por última vez.

Fernando Burlando, uno de los abogados que representa a la madre de Cecilia Strzyzowski, aseguró no tener dudas de que el asesinato de la joven fue cometido por el clan Sena: "La llevaron engañada a Cecilia, la llevan al domicilio de los Sena, donde tenían una superioridad numérica, de verdadera indefensión. No podía tener ayuda de absolutamente nadie. Ahí es donde se produce el hecho".

"Me duele la situación porque no sé qué pasa, les di toda la información que tenía de ella. Nunca fui violento con nadie, si alguna vez tuve un conflicto fue porque no había una salida pacífica contra personas que venían directamente a agredirme" declaró César Sena en plena desesperación por la desaparición de Cecilia, mientras él y su familia aseguraban que había viajado a Tierra del Fuego por una oferta de trabajo.

Hasta el momento, César Sena solamente habló con un cura, quien lo visitó en el calabozo donde estuvo detenido hasta el 24 de junio, antes de ser trasladado. El cura reveló que el acusado del femicidio dijo: "Padre, ¿será que alguna vez podré perdonar a mi madre lo que me hizo?".

cesar sena 2.webp

Las evidencias plasmadas en la resolución mediante la cual los integrantes del Equipo Fiscal Especial de Resistencia dictaron este jueves las prisiones preventivas de César Sena, detallaban las conversaciones de la víctima, y también agregaba intenciones de búsquedas del acusado, días previos al crimen.

Cuáles fueron las búsquedas de César Sena, días antes de la muerte de Cecilia Strzyzowski

Los integrantes del EFE, Jorge Cáceres Olivera. Jorge Gómez y Nelia Velázquez, mencionaron como prueba de cargo contra César Sena el hallazgo en su historial de Youtube el 1 de junio pasado, un día antes de la desaparición de Cecilia, la búsqueda de información sobre "cómo luxar un brazo".

En tanto, días después, el 4 de junio, reprodujo contenido de esa red titulado "así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia" y "¿puede un revólver usar silenciador?", mientras que el 5 de junio buscó contenido sobre "qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta", "muertes violentas que pasa con el alma", "almas de personas asesinadas", "mente de un asesino" y "un asesino siente remordimiento".

Qué le dijo Cecilia Strzyzowski sobre su novio, a su amiga

Dentro de las conversaciones, Cecilia le comentó a su amiga que: "Se peleó con la madre y parece que le levantó la mano. No sé quién le pegó a quién o qué pasó. Sabés que no perdono la violencia, si él le pegó a su mamá no se lo voy a perdonar, porque si le pega a la vieja, qué me espera a mí, me va a cagar a trompadas".

En ese mismo intercambio, la joven de 28 años agregó: "No había nadie cerca (...) por eso me dio miedo también, no había nadie quien pudiera ayudarme o hacer algo (...) Y ahora tengo miedo de eso, si ya cruzó la línea qué dice que no lo vuelva a hacer y esta vez me lastime más me hizo una guillotina y, como tiene mucha fuerza, me lastimó. Dios, me da mucha vergüenza hablar de esto".

"Estábamos disputando por una pavada y me dijo cerrá el orto y yo me quise bajar de la camioneta me metió de nuevo a fuerza, pero es la primera vez que es violento conmigo y me dio miedo" sumó, demostrando nuevamente que tenía miedo de César Sena y sus reacciones violentas.