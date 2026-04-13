Quién es Brian Bilbao, el líder narcotraficante que fue detenido tras un importante operativo

brian bilbao narcotraficante 2 Los elementos que secuestraron en la causa por narcotráfico.

El narcotraficante capturado

El despliegue final del operativo contó con la participación de efectivos uniformados de la Gendarmería Nacional y unidades caninas especializadas. En las imágenes difundidas del operativo, se observa la labor de los perros detectores de narcóticos, piezas clave para hallar el cargamento oculto que totalizó una tonelada de sustancia ilícita. La cocaína incautada, según los primeros peritajes, presenta un altísimo grado de pureza, lo que eleva exponencialmente su valor en el mercado negro.

Durante el procedimiento, la cúpula del Ministerio de Seguridad subrayó la importancia de la anticipación estratégica para frenar el avance del narcotráfico en las provincias más calientes del mapa delictivo. La detención de Brian Bilbao no solo retira de circulación a un actor clave del negocio ilícito, sino que envía un mensaje de autoridad institucional.

"Seguimos trabajando para anticiparnos al delito y garantizar que, en esta Argentina, el que las hace, las pague", sentenció Alejandra Monteoliva al cierre del operativo. La funcionaria remarcó que este resultado es fruto de una política de seguridad que prioriza la inteligencia criminal por sobre la reacción aislada, permitiendo cortes de cadena de suministros de este volumen.

La causa, que ahora entra en una etapa de procesamiento de datos y análisis de documentación secuestrada, podría derivar en nuevas detenciones y allanamientos. El volumen de la droga incautada —una tonelada— pone de manifiesto la capacidad operativa que había alcanzado la banda de Bilbao, capaz de gestionar logística y distribución a niveles industriales. Actualmente, el narcotraficante y el material incautado se encuentran bajo custodia federal, mientras la justicia avanza en la indagatoria de los implicados.