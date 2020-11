Godoy vivía en el barrio Villa Obrera de Neuquén. La noche del 2 de noviembre, unos 50 vecinos llegaron hasta su casa e hicieron justicia por mano propia.

Unos días antes, una mujer había denunciado a Godoy por abuso sexual simple contra sus hijas. En ese momento, la mujer pidió que se revise a las menores.

Estas fueron internadas por protocolo y se las revisó. No había abuso sexual agravado pero quedaba en pie la posibilidad de abuso simple o manoseos.

La noticia falsa

Pero las redes dijeron otra cosa. En estas se comenzó a viralizar una noticia falsa que iba creciendo como el viejo juego del teléfono descompuesto.

En esta se mezclaban hechos verdaderos con mentiras. Se decía que las niñas habían sido internadas pero no por protocolo, sino que se atribuían otras causas. Además no se decía que las pruebas médicas indicaban que no hubo abuso sexual agravado.

Una vez que se viralizó, la bola de nieve ya no pudo ser detenida y la furia de los vecinos fue creciendo hasta el deseo de hacer justicia por mano propia.

El lunes pasado, los propios vecinos de Godoy se acercaron hasta su casa. Se percataron de que el hombre estaba dentro de la vivienda y la prendieron fuego.

Cuando llegaron los Bomberos, estos fueron corridos a piedrazos. Tuvo que intervenir la Policía para rescatar el cuerpo de Godoy pero ya era muy tarde y se encontraba agonizando. Al otro día falleció.

Ahora los vecinos se encuentran bajo investigación por el homicidio. En cuanto al abuso simple, la causa quedará en la nada..