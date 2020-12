Quemado en un calabozo de La Paz: "Sentí calor, olor a humo y el pelo chamuscado"

Me sacaron el encendedor, el cinturón, la billetera, los cordones, el pañuelo y la documentación. Eso fue al mediodía. Mi mamá llamó a la comisaría y le dijeron que estaba en la celda. Un policía le contó que estaba durmiendo y que me ofreció un té, cuando yo nunca vi a a ese policía Me sacaron el encendedor, el cinturón, la billetera, los cordones, el pañuelo y la documentación. Eso fue al mediodía. Mi mamá llamó a la comisaría y le dijeron que estaba en la celda. Un policía le contó que estaba durmiendo y que me ofreció un té, cuando yo nunca vi a a ese policía

Vergelin siguió contando: "Como a las 5 y media, 6 de la tarde, empecé a sentir mucho calor, olor a humo y el pelo chamuscado. Me despabilé y vi que el colchón se estaba incendiando. Me tiré de la cama y lo quise sacar por entre las rejas, pero era imposible. Empecé a pedir auxilio y llegó un policía, que me estiró un brazo, me sacó a la rastra y me tiró un balde con agua".

También contó el trabajador de la Municipalidad de La Paz que en el calabozo no hay ventana y que nadie le explicó lo que pasó. Sigue sorprendido porque en "el calabozo no hay enchufe y yo no tenía encendedor ni cigarrillos". Su madre fue quien hizo la denuncia mientras él se repone en el sanatorio paceño.

Actúa en el caso la Oficina Fiscal de La Paz, a cargo de Mariana Cahiza y el jefe de la 22, el comisario Marcelo Arrigo junto a otros policías, serán citados a declarar. Tras el episodio, fueron separados preventivamente de sus cargos durante 30 días los tres policías que estaban de turno cuando se produjo el incendio.

El joven declaró ante la fiscal Cahiza pero dijo que no recordaba lo que había sucedido. Sin embargo, su familia denunció que los policías lo prendieron fuego para lastimarlo. Tras la grave acusación, la Inspección General de Seguridad (IGS) abrió un expediente para determinar las posibles responsabilidades de los tres agentes que estaban de guardia en la comisaría.

Por su lado, una hermana del detenido viralizó mensajes de WhatsApp en los que publicó fotos de las heridas sufridas por y denunció el accionar policial: “Acá les dejo imágenes de cómo está mi hermano todo quemado, la POLICÍA le hizo esto a mi hermano hagamos algo con las injusticias que siguen pasando en nuestro pueblo”, escribió.