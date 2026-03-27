Un insólito intento de robo terminó con un hombre detenido en Luján de Cuyo, luego de que quedara atrapado en la chimenea de una casa mientras intentaba ingresar al lugar.
Quedó atrapado en una chimenea al querer robar una casa y lo tuvo que rescatar la policía
El insólito intento de robo ocurrió durante la madrugada en calle Lamadrid. El sospechoso, de 28 años, fue rescatado, detenido y puesto a disposición de la justicia
La intervención se produjo durante un patrullaje preventivo, a partir de un aviso que alertó sobre movimientos sospechosos. El hecho tuvo lugar en la madrugada, en calle Lamadrid, cuando la propietaria de la vivienda escuchó ruidos y pasos provenientes del techo.
Al salir a verificar la situación, encontró al intruso con las piernas dentro de la chimenea, sin posibilidad de salir por sus propios medios.
Detenido tras quedar atrapado en una chimenea
Ante la situación, el personal policial solicitó la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Luján, quienes junto a los efectivos lograron retirar al hombre. Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó detenido.
De acuerdo con lo constatado, el sospechoso había forzado el candado de una puerta reja con la intención de acceder a la vivienda. Se trata de un joven de 28 años que cuenta con antecedentes por comparendo y citación, además de un hecho previo por violación de domicilio.
La Oficina Fiscal de Luján tomó intervención en la causa y dispuso las actuaciones correspondientes. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 11ª de la Policía de Mendoza.