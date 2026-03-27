Quedó atrapado en una chimenea al querer robar una casa y lo tuvo que rescatar la policía

movil policia de mendoza Un llamado al 911 alertó a la Policía, que junto a Bomberos rescataron al hombre. Imagen ilustrativa. Foto: ilustrativa

Detenido tras quedar atrapado en una chimenea

Ante la situación, el personal policial solicitó la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Luján, quienes junto a los efectivos lograron retirar al hombre. Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó detenido.

De acuerdo con lo constatado, el sospechoso había forzado el candado de una puerta reja con la intención de acceder a la vivienda. Se trata de un joven de 28 años que cuenta con antecedentes por comparendo y citación, además de un hecho previo por violación de domicilio.

La Oficina Fiscal de Luján tomó intervención en la causa y dispuso las actuaciones correspondientes. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 11ª de la Policía de Mendoza.