"Que se pudra en la cárcel", dijo Gabriela Trenchi sobre la condena a Aníbal Lotocki

Respecto al fallo de la Cámara de Casación , que agravó la condena e incluyó el delito de estafa, la víctima explicó: "Esperaba que prospere lo de la estafa, porque me estafó. Me arruinó la vida haciendo algo que no le pedí que hiciera y colocando un veneno que lleva a la muerte. Eso es más que una estafa, es algo criminal", indicó.

"El fiscal se puso la causa al hombro, hizo todo lo que tenía que hacer y le dio 10 años de inhabilitación, 8 años de cárcel e incluyó mi denuncia por estafa. Pero el señor juez Carlos Rengel le dio 4 años y medio, cinco de inhabilitación y no le sacó la matrícula. Si se la hubiera sacado, Cristian Zárate hubiera estado vivo hoy. La Justicia se equivocó", evaluó la empresaria, quien demandó al cirujano en esa causa junto a Stefanía Xipolitakis, Silvina Luna y Pamela Sosa.

Trenchi reveló que está "contenta" con el fallo de la Cámara de Casación y ahora pidió que Lotocki "se pudra en la cárcel".

"Ahora se le viene el juicio de Cristian Zárate que es por homicidio simple y va de 8 a 25 años de prisión. Por más que apelen a la Corte Suprema, esto está definido y no creo que lo bajen, mas teniendo la muerte de Zárate. Ojalá que no salga nunca más", indicó.

Trenchi precisó que en los próximos días "le van a caer cuatro denuncias más" a Lotocki y estimó que "le van a caer muchas más".

Lotocki empresaria operada.jpg La empresaria textil Gabriela Trenchi fue operada por Aníbal Lotocki y padece distintas complicaciones en su salud

"Estaba bastante acomodado, pero ahora va tomando otro camino", remarcó la empresaria textil, en referencia a una posible complicidad de la Justicia con el cirujano en la etapa inicial de la demanda.

"Por más que él esté preso, le pueden llevar un plato de comida, pero a Cristian Zárate solo le pueden llevar flores al cementerio", graficó.

Por último, se refirió a su estado de salud: "Esto es una bomba que no sabés cuando te va a explotar. Vivo con miedo y la vida no me va devolver todo lo que perdí de vivir después de esto y no voy a recuperar todo lo económico que perdí".

"Tengo los huesos de una señora de 100 años, tengo que ponerme unos ácidos que son como una quimioterapia para ir protegiéndolos. Tengo un montón de problemas y lamentablemente tengo que convivir con eso hasta que me muera", concluyó la empresaria.