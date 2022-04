Por primera vez, un jurado podría definir si un delincuente mató a propósito o sin querer a un niño

Este martes, una jueza dictó la prisión preventiva para el joven de 23 años, tal como lo solicitó el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello. El magistrado tiene un puñado de testigos que conocen al sospechoso del barrio y que lo señalan como el autor del disparo que terminó impactando en el pecho del niño en las últimas horas del 19 de febrero pasado.

Mario Enrique Champol Flores 3 (1).jpg El Champol Flores, en uno de sus pasos por el penal.

La defensa del sospechoso no ha discutido, al menos hasta ahora, la autoría en el hecho. Pero en la audiencia de ayer reclamaron un cambio de calificación a homicidio culposo, que prevé de 1 a 5 años de cárcel. La teoría se sostiene que la declaración del amigo del Champol que estaba a su lado y dijo que no tuvo intención de disparar el arma sino que se le escapó el tiro. Además, antes de la detonación, Flores había pasado caminando al lado de la familia Melchori y saludó al padre del menor fallecido, es decir, no había una problemática previa que explicara el motivo de un asesinato intencional.

De todas formas, la jueza Patricia Alonso se inclinó por la hipótesis de la Fiscalía y mantuvo la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que contempla penas de 10 a 33 años de cárcel.

Al día de hoy, este tipo de delitos no deben ser ventilados en un juicio por jurados pero está previsto que en los próximos días la Cámara de Diputados termine de aprobar el proyecto de ampliación. Teniendo en cuenta que al expediente por el crimen de Tiago Melchori le restan varias pruebas para llegar a debate, todo indica que será ante un jurado integrado por doce ciudadanos que deberán decidir, en definitiva, si el Champol tuvo la intención o no de quitarle la vida al pequeño.

El caso

El 19 de febrero pasado, en horas de la noche, una bala impactó en el tórax de Tiago Melchori, mientras jugaba en la vereda de su casa junto a su padre y otros familiares. El pequeño murió en el acto y el Champol no tardó mucho en ser señalado como el autor del crimen ya que es un joven muy conocido en esa zona de Guaymallén.

Liliana-mama-de-Thiago-asesinado.jpg La madre del pequeño Tiago Melchori el día de su velorio.

Ha estado mencionado en varios crímenes desde que tenía 15 años, motivados por un enfrentamiento entre bandas. En 2014 fue señalado como el asesino de tres jóvenes -de 20, 19 y 16 años-, pero como era inimputable por su edad nunca fue juzgado.

Con 16 y 17 años tuvo varias entradas y salidas en el ex COSE por delitos menores y tras cumplir la mayoría de edad, en 2018, quedó alojado en la penitenciaría tras ser atrapado con u arma de fuego en plena vía pública. Recuperó la libertad tras cumplir la pena pero al momento del crimen de Tiago Melchori estaba siendo investigado por un violento episodio con personal policial y debía estar en prisión domiciliaria, beneficio que habría violado para terminar asesinado al pequeño de 5 años.