Pidieron 28 años de pena para el acusado de asaltar y violar a una jubilada que terminó muriendo

Desde el 29 de agosto que se viene desarrollando el juicio contra Guillermo Peluso, el único sospechoso de haber cometido el hecho. En las jornadas se escucharon varios testimonios, tanto del cuerpo de investigadores como del entorno familiar del acusado y de la víctima. Este jueves se empezó a desarrollar la etapa de alegatos el debate oral.

El primer turno fue para la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien consideró que el sospechoso fue autor de los delitos de tentativa de homicidio agravado por mediar violencia de género y criminis causa, además de robo y abuso sexual con acceso carnal. Es decir, según esta hipótesis Peluso intentó cometer el femicidio -no se pudo establecer una relación directa entre la muerte de Caro y las lesiones que sufrió- para garantizar la impunidad del asalto y la violación. En una escala penal de 10 a 30 años de prisión, la magistrada pidió una pena de 28 años de cárcel. La misma cantidad solicitó la querellante oficial Claudia Vélez.

La investigadora judicial se basó en un puñado de pruebas, pero principalmente una mancha de sangre de la víctima que se encontró en una caja de herramientas que el sospechoso quiso vender a $100 esa noche y las cámaras de seguridad que captaron al sospechoso caminando hacia su casa con los elementos robados.

Por su parte, la defensa de Peluso pidió la absolución argumentando que los testigos no son creíbles, que las grabaciones de las cámaras no son claras y que no se encontraron huellas del sospechoso en el lugar del hecho.

El Tribunal integrado por los jueces Mauricio Juan, Alejandro Miguel y Ariel Spektor deberán dictar sentencia en los próximos días.

María Elena Caro.jpg María Elena Caro, la anciana abusada y golpeada en un robo en Guaymallén.

Robo en Guaymallén

En las últimas horas del 26 de junio de 2020, María Elena Caro se encontraba en su domicilio ubicado en San Francisco del Monte. El hijo con el que convivía se había ido a un bar en calle Arístides Villanueva. El otro había dejado su moto estacionada en la cochera y luego se retiró a dormir a su casa ubicada a pocos metros.

Un sujeto ingresó a la propiedad y atacó brutalmente a la víctima de 72 años. No sólo la golpeó en todo el cuerpo -tenía fracturas de cráneo y hasta lesiones en las mamas- sino que también la abusó sexualmente, ocasionando graves hemorragias internas. La víctima estuvo varios meses internada, le dieron el alta médica y terminó muriendo casi un año después.

El ladrón escapó con la moto que estaba en el lugar, una mochila y una caja de herramientas, dejando otros elementos tirados frente al ingreso.

Tras algunos días de investigación, los pesquisas detectaron que las cámaras de seguridad habían filmado al agresor saliendo del lugar del hecho y llegando a su casa, ubicada a pocos metros. Así fue que se ordenó un allanamiento donde terminó detenido Peluso. Días después, el Laboratorio de Huellas Genéticas informó que una mancha de sangre encontrada en una valija en el lugar del hecho dio match con el sospechoso.