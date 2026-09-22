"Mi hija tuvo un fuerte golpe en la cabeza porque le cayó encima una parte del muro de contención que tiene el predio, y sufrió varias fracturas más", contó Genaro González, el padre de Morena (18), la joven que estaba entre el público de las Picadas de Lavalle el domingo pasado cuando uno de los pilotos estrelló su Chevrolet 400 contra las gradas. La chica falleció pasado el mediodía de este martes, tras pasar 2 días en terapia intensiva del Hospital Central.
Picadas de Lavalle: el papá de la joven que murió atropellada pidió saber si el piloto tomó alcohol
Antes de que falleciera Morena, su papá Genaro González contó que buscó asesoramiento legal y quiere que la Justicia aclare si el piloto tomó alcohol
En el accidente -que quedó filmado por las cámaras dispuestas en la carrera-, Morena se llevó la peor parte. No sólo recibió de lleno el golpe, sino que una parte de esa pared de concreto que circunda el predio y hace de contención le cayó encima. El resultado fue que la joven sufrió varias fracturas, en una pierna y en la zona intercostal, fruto del impacto que recibió en el pecho y abdomen. Una costilla fracturada le habría provocado daños internos.
Por la gravedad de las lesiones que recibió, fue la única lesionada que fue derivada del hospital Sícoli, de Lavalle, al Central, en donde continúa "en terapia intensiva, con asistencia mecánica y seguimiento multidisciplinario", informaron en el parte médico del lunes.
Tan angustiados están en su familia y su grupo de amigos, que este lunes iniciaron una cadena de oración que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Entre los heridos que dejó el accidente, también estaba un hermano de Morena a su lado quien terminó lesionado y con una sutura de 8 puntos en el rostro. Los hermanos, oriundos de Junín, habían ido en familia y con otros amigos a disfrutar de las Picadas de Lavalle.
Además de los dos hermanos González, también hubo otros dos lesionados.
El fuerte choque en las Picadas de Lavalle que pone la lupa en el piloto
El fatal accidente que protagonizó el piloto Horacio Ortiz, que comandaba un Chevrolet 400 azul, patente WPD237, pone en la lupa las condiciones en que se realizan esas picadas.
No sólo por las medidas de seguridad y de asistencia con las que cuenta la organización, sino también por las condiciones que deben cumplir los pilotos.
De hecho, antes de que se confirmara la muerte de Morena, su familia buscó asesoramiento de un abogado, y pretende corroborar las condiciones en que se encontraba el piloto en el momento del accidente. Puntualmente quieren saber si se corroboró si el piloto había ingerido alcohol antes de iniciar la carrera.
Diario UNO también intentó confirmar ese dato, y desde la Justicia respondieron que aún no se había incorporado a la causa la prueba de alcoholemia que se le habría realizado al piloto.
Tras confirmarse el deceso de Morena, la causa que comanda la fiscal Gisela Lana se investiga como un homicidio culposo.
En pocas palabras
- Morena González: la joven de 18 años se encuentra en terapia intensiva tras un accidente en picadas.
- Accidente grave: el auto de un piloto chocó contra las gradas, provocando fracturas múltiples a la víctima.
- Investigación: la familia pide determinar si el piloto consumió alcohol antes de la carrera.